Sucesos

Estadounidense que llevaba cinco días desaparecido aparece sin vida a la orilla de un río

Al hombre se le perdió el rastro luego de que salió de una vivienda en Nosara, Guanacaste, conduciendo un vehículo

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Por Natalia Vargas
Warren Francis Vogt desapareció el 11 de marzo de Nosara, Guanacaste.
Warren Francis Vogt desapareció el 11 de marzo de Nosara, Guanacaste. (OIJ/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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