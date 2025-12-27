Estadounidense muere en Costa Rica tras presunto accidente con arma de fuego manipulada por un ciudadano inglés

Un estadounidense falleció en un presunto accidente con un arma de fuego en Cóbano. (Imagen con fines ilustrativos)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendieron, la tarde del viernes, un incidente en una finca privada en Cóbano de Puntarenas, donde un aparente accidente con un arma de fuego causó la muerte de un ciudadano estadounidense.

La alerta ingresó a las 4 p. m. El reporte preliminar de la Policía Judicial indica que un ciudadano inglés de apellido Bridgerman, de 51 años, estaba manipulando un arma de fuego y, por razones aún desconocidas, esta se habría detonado.

El inglés resultó herido en un brazo, pero el mismo proyectil alcanzó en la espalda a un estadounidense de apellido Mills, de 54 años.

Mills fue trasladado de emergencia a la Clínica de Cóbano y fue declarado fallecido poco después de su ingreso.

Por su parte, Bridgerman recibió atención médica y fue detenido por agentes del OIJ, quienes pusieron en marcha las pesquisas para esclarecer el caso.