Sucesos

Costarricense muere abatido por policías estadounidenses que atendían caso de violencia doméstica

El costarricense, en apariencia, tenía un largo historial de violencia en perjuicio de una mujer que pidió ayuda en al menos 22 ocasiones desde 2024

Por Natalia Vargas
José Arley Fernández fue abatido por dos oficiales en San Antonio, Texas.
José Arley Fernández fue abatido por dos oficiales en San Antonio, Texas. (Condado de Bexar/Cortesía)







José Arley Fernández Solanoviolencia domésticahomicidioSan AntonioTexasBexar
