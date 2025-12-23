Costarricense muere abatido por policías estadounidenses que atendían caso de violencia doméstica

José Arley Fernández Solano, un costarricense de 38 años, murió abatido por dos oficiales del condado de Bexar, en San Antonio, Texas, que llegaron a una vivienda para atender un caso de violencia doméstica en perjuicio de una mujer y sus hijos. Los oficiales resultaron heridos en un intento por someterlo.

El ataque armado ocurrió la mañana del domingo 21 de diciembre, después de que los agentes Nathan Sigala y Nicholas Zinni respondieran a una llamada de una mujer que denunciaba que su exnovio (Fernández) irrumpió en su casa y la estaba amenazando.

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, informó en una rueda de prensa que Fernández estaba armado y advirtió a la mujer que también haría daño a los policías que llegaran a atender el incidente.

Según informó el medio Univisión, cuando llegaron los oficiales, se acercaron a hablar con el sospechoso y, cuando estaban a unos dos metros de distancia, el costarricense sacó un arma, en apariencia robada, y disparó contra los policías.

Un único proyectil detonado por el sospechoso alcanzó al agente Sigala en la mano y continuó hacia Zinni, a quien impactó en la cadera. Ambos se encuentran fuera de peligro y en recuperación.

Los oficiales, en defensa, abatieron al hombre de al menos tres disparos. Producto de las heridas, Fernández falleció en el lugar.

El sheriff Salazar informó que Solano era un inmigrante indocumentado que ya había sido deportado en ocasiones anteriores y, además, tenía un largo historial delictivo en Estados Unidos.

“Hay otros arrestos. Ayer, él tenía dos órdenes de arrestos por un incidente que pasó en octubre, también en esa casa. Nosotros hemos recibido aproximadamente 22 llamadas por servicio en esa casa desde el 2024. El Gobierno federal lo deportó de los Estados Unidos, pero él, de alguna manera, regresó”, dijo el sheriff.

Fernández registraba su domicilio electoral en el Consulado de Houston, Texas, desde el 15 de enero de 2021 y se divorció de la madre de su único hijo, de 8 años, en 2022. Por el momento, no se conoce la identidad de la mujer que desde 2024 solicitaba ayuda a las autoridades del condado de Bexar por violencia doméstica.