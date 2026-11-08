AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Estadísticas revelan situación alarmante de criminalidad entre menores de edad: ‘Nos habla de un comportamiento más violento en la juventud’

En cinco años, los casos que ingresaron en los juzgados penales juveniles aumentaron en un 169% y la tendencia al alza se mantuvo en los primeros cinco meses del 2026

Justicia penal juvenil, menores de edad que delinquen. Plano cerrado de manos de joven menor de edad con esposas, esposado, delincuencia juvenil
En cinco años, los casos que ingresaron en los juzgados penales juveniles aumentaron en un 169%. Shutterstock
Natalia Vargas