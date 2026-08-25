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El crimen organizado recluta adolescentes; el Estado llega tarde

Estamos ante adolescentes que están siendo reclutados, utilizados y finalmente sacrificados por el crimen organizado. No podemos continuar contando muertos mientras las instituciones explican por qué el problema no les corresponde o por qué no cuentan con presupuesto

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Por Otto Silesky Agüero
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Juventud en riesgo social, Jóvenes y adolescentes fuera del sistema educativo, autores de delitos, jóvenes en vulnerabilidad social
Muchos de estos jóvenes han sido víctimas antes de convertirse en victimarios; han vivido abandono, violencia, fracaso escolar, exclusión y ausencia de oportunidades. (Shutterstock/Foto:)







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