Sucesos

‘Estábamos durmiendo y los vecinos empezaron a gritar que saliéramos’: afectada relata incendio en Alajuela

Una de las afectadas relató que las llamas se propagaron rápidamente y que, en cuestión de diez minutos, el fuego consumió su vivienda, su taller y otras estructuras cercanas

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Por Cristian Mora
Incendio en Alajuela
Bomberos atendió un incendio que alcanzó cuatro viviendas y dos talleres, con una afectación estimada de 800 metros cuadrados. (Bomberos/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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