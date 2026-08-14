‘Estábamos durmiendo y los vecinos empezaron a gritar que saliéramos’: afectada relata incendio en Alajuela

Bomberos atendió un incendio que alcanzó cuatro viviendas y dos talleres, con una afectación estimada de 800 metros cuadrados.

Un incendio consumió cuatro viviendas y dos talleres durante la madrugada de este viernes, en Villa Bonita de Alajuela, en la localidad de Calle Sánchez, con una afectación estimada de 800 metros cuadrados, según informó el Cuerpo de Bomberos.

Una de las afectadas, Rita Solano, relató a La Nación que se encontraba durmiendo cuando los gritos de sus vecinos la alertaron sobre el fuego y le permitieron salir de la vivienda.

“Estábamos durmiendo y de pronto empezaron a gritar los vecinos que saliéramos, que saliéramos”, contó Solano.

Según relató, cuando salió observó que las llamas avanzaban desde un taller cercano al suyo y que en cuestión de minutos el fuego se propagó por las demás estructuras.

“Venía el fuego, pero así, ardiendo en llamas, y en cuestión de diez minutos se abrazó con todo. Mi casa, pérdida total; el taller, el taller de la par, otro taller, otra casa (...) se perdió todo”, manifestó.

Pese a las pérdidas materiales, Solano indicó que todas las personas consiguieron salir de las estructuras.

“Todos salimos vivos, gracias a Dios. Todos estamos vivos, pero obviamente asustados y preocupados”, afirmó.

La afectada aseguró que perdió prácticamente todas sus pertenencias y que, hasta ese momento, desconocía qué había provocado el incendio.

En un video del incendio se observa a varios vecinos contemplando desde la distancia cómo los bomberos trabajaban para apagar las llamas que consumían sus viviendas y otras estructuras de la zona.

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Dos talleres y cuatro viviendas

El Cuerpo de Bomberos informó que inicialmente recibió la alerta por un incendio en una ebanistería. Cuando las unidades llegaron, encontraron que las llamas habían alcanzado aproximadamente 800 metros cuadrados.

La emergencia involucró dos talleres y cuatro viviendas.

Los bomberos hicieron una búsqueda dentro de las estructuras ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas, pero descartaron víctimas.

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Posteriormente, los equipos desplegaron mangueras para detener el avance de las llamas hacia otras edificaciones y continuaron con las labores de extinción dentro de las estructuras afectadas.

Bomberos estimó preliminarmente en 800 metros cuadrados el área total dañada por el incendio. La causa del fuego todavía no había sido determinada.