Escuela suspende lecciones tras riña que dejó una mujer fallecida en las afueras de la institución en Guácimo

María Danila Cruz Saborío, de 53 años, fue asesinada a escasos metros del centro educativo La Guaira, una institución de fachada blanca y techo verde, en Guácimo.

La escuela La Guaira, en Guácimo, suspendió las lecciones este jueves luego de que una riña entre dos mujeres acabara con una de ellas fallecida a pocos metros del centro educativo, tras recibir una herida en el tórax causada por un arma blanca.

El Ministerio de Educación Pública confirmó que la Dirección Regional de Educación de Guápiles se desplazó al sitio a realizar labores de contención a los estudiantes del centro educativo.

Los hechos ocurrieron, alrededor de las 11:39 a. m. de este jueves. El reporte preliminar indica que la víctima sería María Danila Cruz Saborío, de 53 años y madre de cinco hijos, uno de ellos, en edad escolar.

Oficiales de Fuerza Pública detuvieron a una mujer de apellido Chavarría Zúñiga, de 33 años, quien sería la principal sospechosa de cometer el homicidio. La mujer fue puesta a las órdenes de las autoridades judiciales, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

Una mujer fue asesinada durante una riña, a pocos metros de la escuela de sus hijos, en Guácimo. (Reiner Montero/Cortesía)

En apariencia, la ahora fallecida había dejado a su hijo en la escuela, poco antes de ser asesinada.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a La Nación a la 1:27 p. m. que la oficina local de la institución, en Pococí, se encontraba en el sitio atendiendo el incidente “con el fin de garantizar la integridad de 6 niñas y niños de ambas familias (5 y 1)" y se les brindó contención y primeros auxilios psicológicos a todos.