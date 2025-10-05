Escuela La Palma de San Ramón lamenta muerte de niña y sus padres tras deslizamiento; habilitan donaciones para la familia

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja

La mañana de este domingo, la Escuela La Palma Occidente, en San Ramón, publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias por el fallecimiento de una niña de apellido Miranda, así como de sus padres, quienes fallecieron por un deslizamiento de tierra.

“Le enviamos nuestras sinceras condolencias, paz y fortaleza a su familia. Unámonos en oración por la fortaleza de la familia doliente”, expresaron en sus redes sociales.

La Escuela La Palma, en San Ramón, publicó sus condolencias en redes sociales (Escuela La Palma/Escuela La Palma)

Las tres personas fallecieron en una vivienda en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela.

En apariencia, se trata de una familia que laboraba en actividades agrícolas en la misma finca en la que residían. De acuerdo con la Policía Judicial, el deslizamiento fue provocado por una pendiente que cedió y cayó sobre la vivienda.

La escuela también publicó que “están uniendo fuerzas para apoyarlos”, por lo que las personas que deseen realizar donaciones pueden hacerlo al Sinpe 6125-3756, a nombre de María del Rocío Pérez Cubero.

A partir de mañana lunes, también se estará recibiendo donaciones en la Escuela La Palma.