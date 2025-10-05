Sucesos

Escuela La Palma de San Ramón lamenta muerte de niña y sus padres tras deslizamiento; habilitan donaciones para la familia

Lluvias provocaron el deslizamiento

Por Sebastián Sánchez
La Escuela La Palma Occidente, en San Ramón, publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias por el fallecimiento de la niña de apellido Miranda, así como de sus padres.
Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)







