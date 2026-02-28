Sucesos

Escondida debajo de la cama: Tiktoker relató cómo sobrevivió al atentado donde murió su pareja en Quepos

En su intento desesperado por defender la vida de ambos, Eliécer Torres León se levantó de la cama, extendió los brazos y se interpuso entre los sicarios y su esposa Marisol Gómez. Él murió y ella sobrevivió. Este relato es parte de lo que se analiza en el juicio por homicidio en Quepos

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Marisol Gómez, conocida usuaria de Tik Tok sobrevivió a un atentado en el que fue asesinado su esposo, Eliecer Torres León, conocido como Tingo.
Marisol Gómez, conocida usuaria de Tik Tok sobrevivió a un atentado en el que fue asesinado su compañero, Eliécer Torres León, conocido como Tingo. (Foto: tomada de redes co/Foto: tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio tiktokersasesinato Eliecer Torres León TingoMarisol Gómez tiktoker
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.