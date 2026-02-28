Escondida debajo de la cama: Tiktoker relató cómo sobrevivió al atentado donde murió su pareja en Quepos

Marisol Gómez, conocida usuaria de Tik Tok sobrevivió a un atentado en el que fue asesinado su compañero, Eliécer Torres León, conocido como Tingo.

Los segundos de terror vividos por Marisol Gómez Quesada la madrugada del 30 de junio de 2023, en Esterillos oeste, en Parrita de Puntarenas, se convirtieron en un dramático relato de supervivencia frente al ataque de sicarios que cobró la vida de su pareja, Eliecer Martín Torres León, conocido como Tingo.

La acusación leída por la Fiscalía de Quepos en el juicio que se desarrolla actualmente contra tres sospechosos de los hechos, detalla cómo la ofendida, en una reacción instintiva y siguiendo la última instrucción de su compañero, se refugió bajo la cama de la habitación principal.

Mientras tanto, su pareja se interponía entre ella y los atacantes. Ese acto le costó la vida a Tingo.

En el ataque, Marisol recibió siete disparos en varias partes de su cuerpo, incluyendo el tobillo, las piernas, los glúteos y la espalda. Pasó semanas internada y tuvo que someterse a varias cirugías para corregir lesiones en el útero, la vejiga y el intestino grueso.

Dos años y medio después, y todavía con secuelas derivadas de los balazos, la mujer de 32 años brindó el relato, en primera persona, de lo que pasó aquella madrugada.

Refugio en lluvia de balas

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando los acusados Linares Fernández, alias Maxx Vaca, y Monterrey Castrillo, alias Chimpapo, junto a al menos dos sujetos más, no identificados, irrumpieron en la vivienda del Camping El Jardín, tras forzar la puerta principal. La pareja dormía cuando el ruido los alertó.

En su intento desesperado por defender la vida de ambos, Torres León se levantó de la cama, extendió los brazos y se interpuso entre los sicarios y su esposa Marisol. En ese momento, según la acusación, le ordenó a su compañera sentimental que se escondiera debajo de la cama.

Siguiendo esa instrucción, Marisol -una conocida usuaria de la red social Tik Tok- “trató de salvaguardar su vida”. Sin embargo, a pesar de su refugio, los sicarios, “con la clara intención de acabar con su vida y siguiendo el plan preestablecido, dispararon en múltiples ocasiones contra su humanidad”. Los atacantes, convencidos de haber ultimado a la pareja, huyeron del sitio.

El cuerpo de Eliécer -quien era padre de tres menores- quedó tendido con siete heridas por proyectil de arma de fuego, que le provocaron la muerte en el sitio, mientras que, la rápida atención médica que recibió su pareja fue determinante para que sobreviviera, pese a que la acción de los pistoleros le causó lesiones de gravedad.

El caso

El violento ataque fue el desenlace de una disputa originada en redes sociales, que comenzó con una pelea física entre la ofendida Marisol Gómez y una mujer de apellido Fallas (expareja del presunto autor intelectual de los hechos), la cual fue transmitida en vivo por plataformas como TikTok, en una fecha previa al 30 de junio de 2023.

La humillación pública que sintió el entonces compañero sentimental de Fallas, el acusado Herrera Herrera, tras recibir comentarios donde se le criticaba por no defender a su pareja, lo llevó a, supuestamente, idear un plan para acabar con la vida de Gómez y Torres León.

De acuerdo con la pieza acusatoria, Herrera Herrera contactó a Maxx Vaca y Chimpapo y pactó un pago total de ¢3 millones por el doble asesinato, entregando un primer pago para poner en marcha el plan que culminó con la invasión a la vivienda y el ataque fatal.

El juicio seguirá hasta el próximo 9 de marzo en los Tribunales de Quepos donde los tres hombres enfrentan una acusación por homicidio y tentativa de homicidio.