Encuentran sin vida a joven que llevaba seis días desaparecida en Coto Brus

La mañana de este viernes las autoridades encontraron sin vida a María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, una joven universitaria que llevaba seis días desaparecida y a quien agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscaban en una zona de montaña en Santa Clara de Coto Brus, Puntarenas.

María Alexandra fue ubicada en un guindo junto a su motocicleta roja en esa misma localidad. De acuerdo con la Policía Judicial, la joven habría perdido el control del vehículo y posteriormente se precipitó.

Anayely Amador, una de sus hermanas, contó a este medio que María Alexandra cursaba Administración de Negocios en la Universidad Panamericana y también realizaba servicios exprés para mantener su vivienda y a uno de sus hermanos, de 14 años.

La mañana de este viernes, tras varias jornadas de búsqueda, una vecina alertó a las autoridades por un olor fuerte que emanaba de un sitio a pocos metros de su vivienda. La Policía llegó al sitio y confirmó que se trataba de la joven, fue entonces cuando dieron aviso al OIJ.

Steven Umaña, coordinador del Operativo Zona Sur de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que la institución recibió la alerta a las 6:30 a. m. y corroboraron que el cuerpo de la joven estaba en avanzado estado de descomposición.

Ya a la 1 p. m. una grúa había sacado la motocicleta del barranco y agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, según confirmó a este medio Priscila Amador, otra de las hermanas de María Alexandra.

A la joven se le perdió el rastro el sábado, luego de que salió de su casa a realizar un servicio exprés a Santa Clara.