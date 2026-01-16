Sucesos

Encuentran sin vida a joven que llevaba seis días desaparecida en Coto Brus

Las autoridades presumen que la joven sufrió un accidente de tránsito

Por Natalia Vargas
Anayely Amador Vargas llevaba seis días desaparecida.
Anayely Amador Vargas llevaba seis días desaparecida. (Cortesía/Cortesía)







