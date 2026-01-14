Encuentran el cuerpo del pescador arrastrado por el río Reventazón

Socorristas ubicaron el cuerpo de un pescador que fue arrastrado por el río Reventazón.

Un hombre cumplió este miércoles su tercer día desaparecido, luego de que la corriente del río Reventazón lo arrastró mientras pescaba en el Cairo de Siquirres, en Limón. La Cruz Roja Costarricense confirmó que los socorristas localizaron su cuerpo y trabajan para recuperarlo y entregarlo a las autoridades.

La alerta sobre el accidente acuático ingresó cerca de las 9 a. m. del domingo y, tras recibir la información, la Benemérita desplazó buzos especializados, kayaks, lanchas, drones, ambulancias y personal de rescate, que se mantuvo en labores de búsqueda desde entonces.

Dos socorristas a bordo de una lancha fueron quienes, mientras navegaban río abajo, ubicaron el cuerpo y detuvieron la embarcación en el sitio. Los restos del pescador se ubicaba a 100 metros de donde inicialmente se reportó el accidente.

Por el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida.