Encuentran el cuerpo del pescador arrastrado por el río Reventazón

El hombre sufrió un accidente acuático durante el fin de semana

Por Natalia Vargas
Socorristas ubicaron el cuerpo de un pescador que fue arrastrado por el río Reventazón.
Socorristas ubicaron el cuerpo de un pescador que fue arrastrado por el río Reventazón. (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)







