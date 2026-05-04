Encuentran cuerpo de hombre arrastrado por cabeza de agua en Guápiles

El hombre fue arrastrado por una cabeza de agua en Guápiles.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años, quien fue arrastrado por una cabeza de agua en un río en Guápiles, la tarde del domingo.

La emergencia acuática se dio pasadas las 3 p. m., en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica. De acuerdo con el reporte de las autoridades, un grupo de personas estaba a la orilla del río, disfrutando del día, cuando fueron sorprendidos por la cabeza de agua. Dos de ellas fueron arrastradas.

Varias unidades de rescate se desplazaron al sitio en la tarde; sin embargo, tras cuatro horas de labores de búsqueda, tuvieron que suspender el operativo.

El rastreo se retomó a las 5 a. m. de este lunes con ayuda del personal especializado en rescate acuático, que trabajó hasta que fue localizado el cuerpo, poco antes de las 8:30 a. m.