Sucesos

Encuentran cuerpo de hombre arrastrado por cabeza de agua en Guápiles

El accidente acuático ocurrió la tarde del domingo

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Por Natalia Vargas
El hombre fue arrastrado por una cabeza de agua en Guápiles.
El hombre fue arrastrado por una cabeza de agua en Guápiles. (Reiner Montero/Corresponsal)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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