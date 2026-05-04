Sucesos

Cruz Roja busca a hombre arrastrado por la corriente en río Costa Rica, en Pococí

Accidente acuático tuvo lugar poco después de las 3 p. m., en el río Costa Rica; rescatistas siguen al búsqueda

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Por Aarón Sequeira
Cruz Roja busca desaparecido Pococí
La Cruz Roja Costarricense busca a un hombre que fue arrastrado por la corriente este domingo por la tarde en el río Costa Rica, en Pococí. (Cortesía Cruz Roja/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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