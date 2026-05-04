Cruz Roja busca a hombre arrastrado por la corriente en río Costa Rica, en Pococí

La Cruz Roja Costarricense busca a un hombre que fue arrastrado por la corriente este domingo por la tarde en el río Costa Rica, en Pococí.

La Cruz Roja Costarricense (CRC) lleva a cabo labores de búsqueda en el río Costa Rica, en el cantón de Pococí, desde las 3 p. m., luego de que un hombre de aproximadamente 50 años desapareció arrastrado por la corriente de ese río.

La emergencia acuática se dio en las inmediaciones del puente sobre el río Costa Rica, en el distrito de Guápiles, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, un grupo de personas estaba a la orilla del río, disfrutando del día, cuando fueron sorprendidos por una cabeza de agua, y fueron arrastradas dos personas.

Cruz Roja busca hombre arrastrado por río en Pococí

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la CRC, explicó que una de las personas que fueron arrastradas por la corriente salió por sus propios medios, mientras que un hombre permanece todavía desaparecido, tres horas después del accidente acuático.

Antes de las 4 p. m., se habían despachado una unidad de soporte básico, rescate, operativos y apoyo de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano de la Cruz Roja.

Además, para las 5 p. m., estaban trabajando en el lugar dos fuerzas de tareas, para ubicar al desaparecido, uno por cada margen del río.

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