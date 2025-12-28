Encuentran cuerpo con heridas de arma blanca en Matama

La tarde del sábado, vecinos de una comunidad en Matama de Limón alertaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una finca privada.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el hombre, identificado con el apellido Moya y de 52 años, se encontraba fallecido. Aparentemente presentaba heridas causadas por arma blanca en el cuello, brazos y abdomen.

El hallazgo se dio alrededor de las 3 p. m. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para esclarecer el caso.