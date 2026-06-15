Sucesos

Encuentran con vida a uno de los cuatro desaparecidos en Guanacaste que viajaban en embarcación Roxana II

Hombre fue trasladado en condición urgente a la clínica de Santa Cruz, informó la Cruz Roja Costarricense

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Guardacostas ubicó con vida a uno de los cuatro desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Roxana II. El hombre es de apellido Ríos. (Servicio Nacional de Guardacostas/Servicio Nacional de Guardacostas)







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Roxana DosEmbarcación
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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