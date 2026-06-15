Encuentran con vida a uno de los cuatro desaparecidos en Guanacaste que viajaban en embarcación Roxana II

Guardacostas ubicó con vida a uno de los cuatro desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Roxana II. El hombre es de apellido Ríos.

El Servicio Nacional de Guardacostas confirmó, la tarde de este domingo 14 de junio, que encontró con vida a uno de los cuatro ocupantes de la embarcación Roxana II, quienes estaban desaparecidos desde el pasado lunes, luego de que el barco volcara en las cercanías de Santa Cruz, Guanacaste.

El hombre, identificado como Abraham Ríos, fue localizado por otra embarcación que alertó a los Guardacostas. El comandante Javier Cubero, director de Guardacostas-Flamingo, informó de que el sobreviviente fue trasladado a tierra por la patrullera interceptora asignada a esa estación.

La Cruz Roja Costarricense detalló que el hombre de 28 años fue trasladado en condición urgente a la clínica de Santa Cruz, donde recibirá atención médica debido a un cuadro importante de deshidratación.

“La persona fue ubicada con vida en altamar y abordada por nuestro personal en el sector de la Marina, en Flamingo, y actualmente es trasladada hacia la clínica de Santa Cruz”, agregó la Cruz Roja.

La Cruz Roja trasladó en condición urgente a un hombre de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido, tras el naufragio de la embarcación Roxana II. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea mantienen el operativo de búsqueda en la zona para localizar a las otras tres personas reportadas como desaparecidas desde el naufragio.

Se trata de Jannier y Ramón Baltodano, y un hombre identificado solo con el nombre de Luis y de quien las autoridades no tienen más datos.

Al ser rescatado, Ríos informó que, al menos, hay otra persona viva en condición de naufragio, por lo que la Cruz Roja informó que intensificará las labores de rescate en altamar.

Desde el pasado lunes, ellos fueron reportados como desaparecidos, tras el vuelco del barco, en medio de un fuerte oleaje.