Encuentran a hombre asesinado dentro de casa en Purral

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la vivienda en Purral de Goicoechea donde fue hallado el cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca este viernes al mediodía

Un hombre fue encontrado sin vida este viernes 27 de febrero dentro de una vivienda en Purral, Goicoechea, San José. La víctima presentaba heridas provocadas por un arma blanca en el tórax, según confirmaron las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la víctima tras el reporte de las 11:29 a. m., pero a su arribo el hombre ya no tenía signos vitales.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

Segundo crimen en Purral en menos de 24 horas

Este asesinato es el segundo registrado en la localidad en menos de un día. El jueves 26 de febrero, a las 8:51 p. m., otro hombre murió en condiciones violentas.

La víctima respondía al nombre de Michael Alexander Jiménez Mora, de 40 años, alias Sacatera o Zapatona.

La localidad de Purral registra dos homicidios en menos de 24 horas. (Cortesía/Cortesía)

Según la información preliminar, Jiménez estaba en su casa cuando dos hombres en motocicleta lo llamaron para que saliera y, tras una breve discusión, uno de los sospechosos le disparó en la cabeza y huyó del sitio.

El fallecido era padre de una adolescente de 17 años y vecino de San Rafael de Alajuela. Según datos policiales, el hombre acumulaba reportes por daños, robo simple, transporte de drogas, robo agravado, violación de domicilio, amenazas contra una mujer, incumplimiento de una medida de protección y maltrato.