Encuentran a hombre asesinado dentro de casa en Purral

Autoridades hallaron a un hombre sin vida y con heridas de arma blanca este viernes en Purral. Es el segundo homicidio en la zona en menos de 24 horas.

Por Yucsiany Salazar
Oficiales de la Fuerza Pública custodian la vivienda en Purral de Goicoechea donde fue hallado el cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca este viernes al mediodía
Oficiales de la Fuerza Pública custodian la vivienda en Purral de Goicoechea donde fue hallado el cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca este viernes al mediodía (Cortesía/Cortesía)







