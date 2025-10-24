Sucesos

¿En qué se diferencian los temblores de este martes y miércoles en la noche? Ovsicori responde

Aunque ambos fueron en el Pacífico Central y a horas similares sus características son diferentes

Por Irene Rodríguez
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Costa Rica registró, la noche de este martes y la de este miércoles, dos sismos con características diferentes. Ovsicori los explica. (Canva/Canva)







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

