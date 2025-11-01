Empuje frío traerá lluvias, vientos y temperaturas frescas este fin de semana en Costa Rica

Caribe, zona norte y Pacífico Sur enfrentarán lluvias intensas por el empuje frío N.° 1, según informó el IMN.

El empuje frío N.° 1 avanza sobre el norte de Centroamérica y el mar Caribe. Este fenómeno genera un incremento de humedad hacia el territorio nacional, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La institución detalló que este patrón provocará lluvias nocturnas y matutinas en el Caribe Norte, la Zona Norte y el Valle Central. Se estiman acumulados entre 20 mm y 50 mm en lapsos de 12 horas.

Lluvias intensas y temperaturas más frescas

Durante el fin de semana, el pronóstico advierte aguaceros intermitentes en el Caribe y la zona norte. Los montos podrían alcanzar entre 25 mm y 60 mm cada 12 horas, con máximos localizados de hasta 100 mm en 24 horas.

En el Valle Central, se esperan lloviznas y lluvias débiles, acompañadas de temperaturas frescas, principalmente en los sectores norte y este.

En el Pacífico Central y Sur, se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde, con acumulados de entre 25 mm y 80 mm en lapsos de 6 horas, y posibilidades de que se superen los 100 mm de forma puntual.

Guanacaste podría registrar lluvias débiles o lloviznas desde las cordilleras hacia las zonas más bajas.

Vientos fuertes y advertencia por inundaciones

El IMN también advirtió sobre vientos moderados a fuertes. En el Valle Central y el Pacífico Norte se esperan velocidades entre 30 km/h y 60 km/h, mientras que en el norte de Guanacaste y en las cordilleras se podrían presentar ráfagas de hasta 75 km/h.

La saturación de suelos en la zona norte y Caribe genera un alto riesgo de inundaciones repentinas y aumentos de caudal en ríos.

Recomendaciones del IMN

El IMN pidió prevención ante ráfagas de viento, que podrían afectar techos, cableado eléctrico, árboles y rótulos, especialmente en zonas montañosas y en Guanacaste.

También solicitó precaución en la navegación aérea y marítima por condiciones adversas como turbulencias y mar picado en el Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central.

Además, recomendó evitar quemas de cualquier tipo debido al riesgo de que se salgan de control.