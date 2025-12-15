Sucesos

Empuje frío provocará vientos fuertes y lluvias aisladas en Costa Rica este martes

Este martes 16 de diciembre, el empuje frío N.° 6 provocará lluvias aisladas y ráfagas de viento fuertes en varias regiones de Costa Rica, indicó el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia ocasional en Costa Rica, en una jornada donde el IMN pronostica condiciones mayormente secas y calurosas, con algunas precipitaciones aisladas en zonas montañosas.
El IMN anunció que el empuje frío N.° 6 causará ráfagas intensas, nubosidad y lluvias aisladas este martes 16 de diciembre. (Canva/Canva)







