Empuje frío provocará vientos fuertes y lluvias aisladas en Costa Rica este martes

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este martes 16 de diciembre continuarán las condiciones ventosas en varias regiones del país, producto del empuje frío N.° 6 que aún afecta la cuenca del mar Caribe.
Se prevé que los vientos alisios soplen con intensidad moderada a fuerte, especialmente en el Pacífico Norte y zonas montañosas.
Durante la madrugada y la mañana, la influencia de estos vientos favorecerá el ingreso de nubosidad y lluvias hacia la vertiente del Caribe y parte del Valle Central. En horas de la tarde, el Pacífico Central y Sur experimentará lluvias y chubascos aislados, principalmente debido a la humedad local.
En el Valle Central, se mantendrán cielos parcialmente nublados y posibilidad de lloviznas en las montañas. Los vientos moderados persistirán durante todo el día. En San José, la temperatura mínima será de 17,6 °C y la máxima de 24 °C.
El Pacífico Norte tendrá pocas nubes y condiciones estables durante la jornada, aunque se presentarán ráfagas ocasionales. Las temperaturas seguirán elevadas en la región, con Liberia alcanzando los 33,2 °C y una mínima de 22,2 °C.
En el Pacífico Central, la mañana iniciará con cielos parcialmente nublados. En la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos ocasionales, mientras que en la noche volverá la estabilidad. En Quepos se esperan temperaturas entre los 20,7 °C y los 30,7 °C.
El Pacífico Sur tendrá condiciones similares, con chubascos aislados en la tarde y lluvias ocasionales en la noche. En Golfito, la temperatura oscilará entre 21,6 °C y 32,1 °C.
En el Caribe Norte, la nubosidad será variable, con lluvias dispersas por la mañana y algunas precipitaciones ocasionales en la tarde y noche. Guápiles registrará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 28 °C.
El Caribe Sur permanecerá mayormente nublado durante la mañana, con lluvias dispersas. En la tarde y noche se prevé nubosidad en zonas montañosas. En Limón, la temperatura mínima será de 21,5 °C y la máxima de 28,9 °C.
La zona norte presentará lluvias ocasionales durante todo el día. En Ciudad Quesada se esperan temperaturas entre 16,1 °C y 25,4 °C.
El empuje frío continuará influenciando las condiciones meteorológicas del país. Las ráfagas de viento podrían intensificarse en sectores del Caribe, el Pacífico Norte y zonas altas. El IMN recomienda precaución ante ráfagas fuertes, especialmente en actividades al aire libre o con objetos expuestos al viento.
Efemérides
En San José, el sol saldrá a las 5:46 a. m. y se ocultará a las 5:19 p. m.. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.