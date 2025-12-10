Empuje frío provocará lluvias persistentes este jueves en Costa Rica: estas son las zonas

El empuje frío N.° 5 generará lluvias en varias regiones del país este jueves, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 11 de diciembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por el empuje frío N.° 5, lo cual generará vientos alisios moderados con ráfagas fuertes principalmente en el Valle Central, el Pacífico Norte y zonas montañosas del país.

Las ráfagas más intensas se presentarán en el norte de Guanacaste y sectores altos, donde podrían alcanzar velocidades entre 70 y 80 km/h, según el IMN.

Debido al efecto del viento acelerado, se prevé un día lluvioso en el Caribe y la zona norte, con precipitaciones intermitentes desde la madrugada hasta la noche. También se anticipan lloviznas ocasionales en el este y norte del Valle Central.

En el Valle Central, se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día, acompañado por ráfagas de viento y posibles lloviznas en algunas zonas. San José registrará una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C, mientras que en Heredia la temperatura oscilará entre 17 °C y 26,2 °C.

En el Pacífico Norte, el cielo permanecerá poco nublado con ráfagas ocasionales. No se prevén lluvias importantes. Liberia mostrará temperaturas entre 22,3 °C y 33,4 °C, y en Nicoya el termómetro se moverá entre 20,5 °C y 33,7 °C.

La región del Pacífico Central tendrá condiciones similares por la mañana, pero por la tarde se anticipan chubascos dispersos. En Quepos, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 32 °C.

En el Pacífico Sur, se prevén chubascos aislados durante la tarde. Por la mañana y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. En Golfito, la temperatura oscilará entre 21,1 °C y 28,2 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada, con lluvias aisladas durante el resto del día. Guápiles tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Caribe Sur mostrará un comportamiento similar, con lluvias intermitentes desde la mañana hasta la noche. En Limón, la temperatura se ubicará entre 22,3 °C y 28,5 °C.

La zona norte tendrá nubosidad variable a lo largo del día con lluvias ocasionales, tanto en sectores montañosos como en las llanuras. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 16,1 °C y la máxima de 26,3 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:43 a. m. y se ocultará a las 5:16 p. m. La fase lunar será de cuarto menguante, con la salida de la luna a las 11:50 p. m. y su puesta a las 11:32 a. m.