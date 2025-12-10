Empuje frío provocará lluvias persistentes este jueves en Costa Rica: estas son las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 11 de diciembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por el empuje frío N.° 5, lo cual generará vientos alisios moderados con ráfagas fuertes principalmente en el Valle Central, el Pacífico Norte y zonas montañosas del país.
Las ráfagas más intensas se presentarán en el norte de Guanacaste y sectores altos, donde podrían alcanzar velocidades entre 70 y 80 km/h, según el IMN.
Debido al efecto del viento acelerado, se prevé un día lluvioso en el Caribe y la zona norte, con precipitaciones intermitentes desde la madrugada hasta la noche. También se anticipan lloviznas ocasionales en el este y norte del Valle Central.
En el Valle Central, se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día, acompañado por ráfagas de viento y posibles lloviznas en algunas zonas. San José registrará una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C, mientras que en Heredia la temperatura oscilará entre 17 °C y 26,2 °C.
En el Pacífico Norte, el cielo permanecerá poco nublado con ráfagas ocasionales. No se prevén lluvias importantes. Liberia mostrará temperaturas entre 22,3 °C y 33,4 °C, y en Nicoya el termómetro se moverá entre 20,5 °C y 33,7 °C.
La región del Pacífico Central tendrá condiciones similares por la mañana, pero por la tarde se anticipan chubascos dispersos. En Quepos, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 32 °C.
En el Pacífico Sur, se prevén chubascos aislados durante la tarde. Por la mañana y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. En Golfito, la temperatura oscilará entre 21,1 °C y 28,2 °C.
En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada, con lluvias aisladas durante el resto del día. Guápiles tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 28,2 °C.
El Caribe Sur mostrará un comportamiento similar, con lluvias intermitentes desde la mañana hasta la noche. En Limón, la temperatura se ubicará entre 22,3 °C y 28,5 °C.
La zona norte tendrá nubosidad variable a lo largo del día con lluvias ocasionales, tanto en sectores montañosos como en las llanuras. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 16,1 °C y la máxima de 26,3 °C.
Efemérides
En San José, el sol saldrá a las 5:43 a. m. y se ocultará a las 5:16 p. m. La fase lunar será de cuarto menguante, con la salida de la luna a las 11:50 p. m. y su puesta a las 11:32 a. m.