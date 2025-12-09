Condiciones ventosas y lluviosas influirán en el clima de Costa Rica este miércoles

Vientos fuertes afectarán Guanacaste y el Caribe tendrá lluvias en la noche, según el pronóstico del IMN para este miércoles 10 de diciembre.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó que este miércoles 10 de diciembre Costa Rica experimentará condiciones influenciadas por el empuje frío N.° 5, el cual reforzará los vientos alisios y provocará ráfagas entre los 30 y 50 km/h, con máximos de hasta 80 km/h en la provincia de Guanacaste y zonas montañosas del país.

Durante la jornada, la nubosidad será variable con posibles lluvias especialmente en la vertiente del Caribe y sectores montañosos del norte del Valle Central. En el Pacífico, se espera cielo entre poco y parcialmente nublado, con posibilidad de chubascos vespertinos en el Pacífico Sur.

En el Valle Central, las ráfagas ocasionales estarán presentes a lo largo del día. El cielo variará entre pocas nubes y parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 16,5 °C y la máxima de 23,6 °C.

El Pacífico Norte se mantendrá con cielos despejados y condiciones ventosas, principalmente por la tarde y noche. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,1 °C y una mínima de 21,8 °C.

En el Pacífico Central, se anticipan cielos parcialmente nublados, sin lluvias relevantes. En Quepos, la temperatura oscilará entre 20,4 °C y 31,2 °C.

El Pacífico Sur tendrá mayor nubosidad durante la tarde, con chubascos ocasionales, especialmente en sectores montañosos. Golfito registrará una mínima de 20,8 °C y una máxima de 32,3 °C.

En el Caribe Norte, se pronostican lluvias dispersas durante la noche. En Guápiles, la temperatura mínima será de 21,4 °C y la máxima de 28,2 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con nubosidad variable y lluvias ocasionales. En Limón, la mínima será de 21,5 °C y la máxima de 29 °C.

La zona norte tendrá nubosidad desde temprano y lluvias dispersas a lo largo del día. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 26,9 °C.

El IMN recomendó precaución ante el incremento de los vientos, sobre todo en Guanacaste y sectores montañosos, donde podrían registrarse ráfagas fuertes.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:43 a. m. y se pondrá a las 5:16 p. m. La luna se encontrará en su tránsito hacia el cuarto menguante, saliendo a las 11:04 p. m. y ocultándose a las 10:54 a. m.