Empuje frío provoca temperaturas bajo los 15 °C en la Gran Área Metropolitana

Empuje frío N.° 14 provoca temperaturas mínimas bajo los 15 °C en la GAM. El IMN reportó frío intenso, fuertes vientos y lluvias en varias regiones del país

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El empuje frío N.° 14 generó madrugadas frías, vientos intensos y lluvias en el Caribe y la Zona Norte, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

