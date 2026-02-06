Empuje frío provoca temperaturas bajo los 15 °C en la Gran Área Metropolitana

El empuje frío N.° 14 generó madrugadas frías, vientos intensos y lluvias en el Caribe y la Zona Norte, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que el país podría experimentar un descenso de las temperaturas, particularmente en la Gran Área Metropolitana, como efecto del empuje frío N.° 14 que influye sobre el territorio nacional este viernes 6 de febrero de 2026.

De acuerdo con datos del IMN, durante la madrugada se registraron temperaturas cercanas a los 10 °C en sectores del Valle Central, con valores aún más bajos en zonas montañosas. Patio de Agua, en Coronado, reportó 10,7 °C, mientras que La Unión de Cartago alcanzó 12,8 °C. En Barrio Aranjuez, San José, la mínima fue de 13 °C, y en Santa Bárbara de Heredia se reportaron 14,8 °C.

Las condiciones más frías se presentaron en regiones altas fuera de la GAM. El volcán Irazú registró 3,6 °C, seguido por el volcán Turrialba, con 3,8 °C, y Cerro de la Muerte, donde los termómetros marcaron 4 °C, según el informe preliminar.

El IMN explicó que el empuje frío N.° 14 se desplazó hacia el mar Caribe central, lo que intensificó los vientos alisios, redujo las temperaturas en varias regiones y favoreció un aumento de la nubosidad. En las últimas 12 horas se reportaron lluvias dispersas entre 10 y 30 milímetros en el Caribe y la zona norte.

Además del frío, el fenómeno genera vientos fuertes a muy fuertes. En el Valle Central se estiman valores de 50 a 75 km/h. En zonas montañosas como Cerro de la Muerte, las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h.

Para las próximas horas, el IMN mantiene el pronóstico de cielo mayormente nublado, posibles lloviznas y lluvias de variable intensidad en el Caribe y sectores montañosos de la zona norte.

Ante este escenario, el IMN recomendó precaución por los fuertes vientos, debido al riesgo de afectación en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles, así como cautela en la navegación aérea y marítima, especialmente en el Pacífico Norte y el golfo de Nicoya. También solicitó evitar quemas, ya que las condiciones favorecen la rápida propagación del fuego.