Empuje frío N.° 8 traerá vientos de hasta 80 km/h este martes en Costa Rica: vea cómo estará el clima en su región

Vientos intensos afectarán este martes a varias regiones, especialmente el Caribe y zona norte, con lluvias y cielo mayormente nublado

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el empuje frío N.° 8 ingresará este martes 30 de diciembre a la cuenca del mar Caribe, provocando un aumento en la intensidad del viento y lluvias ocasionales en algunas regiones del país.

En el Valle Central, el día presentará cielos parcialmente nublados con ráfagas de viento moderadas. Durante la tarde y noche, se espera nubosidad variable y lluvias en el norte y el este de la región. En San José, la temperatura mínima será de 16,1 °C y la máxima de 23,9 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones estables con cielos despejados y ambiente ventoso. Se prevé un día caluroso, especialmente en Nicoya, donde la temperatura alcanzará los 35,1 °C y descenderá hasta 20,7 °C por la noche.

En el Pacífico Central, se observará poca nubosidad durante la madrugada y la mañana, con aumento de nubes en la tarde y noche. La región no registrará lluvias significativas. En Parrita, las temperaturas oscilarán entre los 17,4 °C y los 30,2 °C.

La región del Pacífico Sur mantendrá cielos con pocas nubes en la mañana, seguidos de condiciones parcialmente nubladas por la tarde. En Golfito, la mínima será de 20,5 °C y la máxima de 27,1 °C.

El Caribe Norte experimentará condiciones nubladas con lluvias ocasionales durante todo el día, y ráfagas de viento especialmente en zonas montañosas. En Guápiles, se espera una temperatura mínima de 21,2 °C y una máxima de 27,1 °C.

El Caribe Sur tendrá un comportamiento similar, con lluvias intermitentes y viento en las montañas. En Limón, los valores térmicos se moverán entre los 21,6 °C y los 27,4 °C.

La zona norte mostrará un patrón similar al Caribe. El cielo se mantendrá mayormente nublado y se presentarán lluvias ocasionales durante el día, así como vientos fuertes en áreas elevadas. En Ciudad Quesada, la mínima será de 14 °C y la máxima de 25,5 °C.

Según el IMN, las ráfagas de viento alcanzarán entre 30 km/h y 40 km/h en el Valle Central, mientras que en Guanacaste y la cordillera de Talamanca podrían llegar a los 80 km/h. Las condiciones de poca nubosidad prevalecerán en las regiones del Pacífico.