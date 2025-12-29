Sucesos

Empuje frío N.° 8 traerá vientos de hasta 80 km/h este martes en Costa Rica: vea cómo estará el clima en su región

El empuje frío traerá vientos fuertes en Guanacaste y lluvias ocasionales en el Caribe, según el pronóstico del IMN

Por Jailine González Gómez
Vientos intensos afectarán este martes a varias regiones, especialmente el Caribe y zona norte, con lluvias y cielo mayormente nublado (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

