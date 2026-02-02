Empuje frío N.° 13 traerá vientos de hasta 100 km/h y lluvias aisladas este martes en Costa Rica

Este martes persistirá el empuje frío N.° 13, con vientos de hasta 100 km/h y lluvias aisladas en el Caribe y la zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el empuje frío N.° 13 continuará afectando el clima de Costa Rica este martes 3 de febrero. Aunque esta influencia se irá debilitando conforme avance el día, persistirán los vientos fuertes y algunas precipitaciones aisladas en distintas regiones del país.

Los vientos alisios seguirán intensos, especialmente en el norte de Guanacaste, donde alcanzarían velocidades de hasta 100 km/h, y en el Valle Central, con ráfagas entre 60 km/h y 80 km/h, principalmente durante la madrugada y la noche.

El patrón nuboso se mantendrá en zonas como la zona norte, el Caribe y sectores montañosos del Valle Central, donde también se prevén lluvias débiles. Además, se espera que el ambiente frío prevalezca durante todo el día en gran parte del país.

En el Valle Central, el cielo estará de parcialmente nublado a nublado y se sentirá viento constante. En áreas montañosas y en Cartago habrá lloviznas ocasionales. San José registrará una temperatura mínima de 14,2 °C y una máxima de 20,9 °C.

La región del Pacífico Norte presentará cielos despejados durante toda la jornada, acompañados de vientos fuertes. Se anticipa un ambiente soleado. En Liberia, la temperatura mínima será de 19,8 °C y la máxima de 31,5 °C.

El Pacífico Central mostrará nubosidad parcial durante todo el día. Se espera viento constante y un ambiente cálido. En Parrita, los valores oscilarán entre 20,9 °C y 31,9 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con vientos en las montañas. Se prevé que el clima permanezca estable. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima de 32,1 °C.

El Caribe Norte tendrá cielos nublados con posibilidad de lluvias dispersas desde la madrugada y condiciones ventosas en zonas montañosas. Guápiles reportará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 24,3 °C.

Condiciones similares se presentarán en el Caribe Sur, con cielos nublados y lluvias débiles durante la madrugada. En Limón, la temperatura variará entre 18,2 °C y 26,3 °C.

La zona norte continuará bajo la influencia del empuje frío, con nubosidad abundante y lluvias intermitentes, principalmente en áreas montañosas. En Ciudad Quesada, las temperaturas se moverán entre 18,5 °C y 24,9 °C.

El IMN explicó que las condiciones actuales están relacionadas con el empuje frío N.° 13, el cual continuará debilitándose. A pesar de ello, los vientos intensos y el patrón nuboso seguirán presentes en varias regiones, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas propensas a ráfagas.

Efemérides

En San José, el amanecer será a las 5:58 a. m. y el atardecer ocurrirá a las 5:42 p. m. La luna estará en su fase hacia cuarto menguante, con salida a las 7:30 p. m. y puesta a las 7:18 a. m. del miércoles.