Empuje frío N.° 13 traerá vientos de hasta 100 km/h y lluvias aisladas este martes en Costa Rica

Descubra cómo el empuje frío N.° 13 afectará su zona este martes con ráfagas de hasta 100 km/h, lluvias aisladas y ambiente fresco, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
20/02/2024 Cartago. La neblina y el frío reina en la Ciudad de las Brumas. Las bajas temperaturas y fuerte viento las genera el empuje frío que atraviesa el país. Foto: Rafael Pacheco Granados
Este martes persistirá el empuje frío N.° 13, con vientos de hasta 100 km/h y lluvias aisladas en el Caribe y la zona norte. (Rafael Pacheco Granados)







