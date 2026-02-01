Empuje frío traerá lluvias y bajas temperaturas este lunes en Costa Rica

Este lunes se esperan lluvias en el Caribe y zona norte, con temperaturas más frescas en el Valle Central y condiciones estables en el Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este lunes 2 de febrero se mantendrán las lluvias en el Caribe y la zona norte del país, debido a los efectos del empuje frío número 13, que continúa activo al inicio de semana.

Durante la mañana, la nubosidad será predominante en estas regiones, acompañada de vientos que facilitarán el ingreso de humedad hacia el Valle Central y zonas montañosas, provocando un descenso notable en las temperaturas diurnas.

En el Valle Central, se presentará un cielo mayormente nublado y ventoso durante toda la jornada. San José tendrá una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 20,3 °C, mientras que en Alajuela el valor más bajo será de 17,7 °C y el más alto de 27,6 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones de estabilidad atmosférica con cielos entre poco nublados y despejados. Liberia reportará una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 34,1 °C, siendo una de las más elevadas del país para este día.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá con poca nubosidad desde la madrugada hasta la noche, con vientos moderados en zonas montañosas. En Parrita, las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 30,8 °C.

Para el Pacífico Sur, se esperan condiciones similares: poca nubosidad y presencia de viento en sectores montañosos. En Golfito se anticipa una mínima de 21,9 °C y una máxima de 32,3 °C.

El Caribe Norte experimentará cielos nublados con lluvias persistentes durante todo el día. Guápiles registrará temperaturas entre los 20,2 °C y los 26,7 °C.

En el Caribe Sur, también se prevé un ambiente lluvioso, con posibilidad de lluvias ocasionales en la noche. Limón tendrá una temperatura mínima de 19,9 °C y una máxima de 27,3 °C.

La zona norte mostrará un cielo cubierto con lluvias intermitentes, especialmente en las montañas. Ciudad Quesada presentará valores entre 17,4 °C y 24,6 °C, lo que confirma la influencia del empuje frío sobre esta región.

Efemérides (San José)

Salida del sol: 05:58 a. m.

Puesta del sol: 05:42 p. m.

Fase lunar: Hacia cuarto menguante