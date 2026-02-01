Sucesos

Empuje frío traerá lluvias y bajas temperaturas este lunes en Costa Rica

Lluvias y vientos afectarán este lunes al Caribe, zona norte y zonas montañosas del país, mientras el Pacífico se mantendrá mayormente estable

Por Damián Arroyo C.
El IMN prevé lluvias en Limón y zona norte, mientras el Pacífico tendrá calor y ráfagas de viento.
Este lunes se esperan lluvias en el Caribe y zona norte, con temperaturas más frescas en el Valle Central y condiciones estables en el Pacífico. (Canva/Canva)







Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMNEmpuje frío
Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

