Empuje frío N.° 11 provocará fuertes vientos con ráfagas de hasta 100 km/h este martes en Costa Rica

Este martes el empuje frío N.° 11 provocará vientos fuertes en Costa Rica. El IMN prevé cielos despejados y temperaturas altas en el Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 20 de enero, el empuje frío N.° 11 continuará afectando las condiciones del tiempo en Costa Rica, provocando vientos fuertes y cielo mayormente despejado en varias regiones.

Este fenómeno mantendrá una masa de aire fría sobre Centroamérica, lo que generará ráfagas de viento cercanas a los 100 km/h en las inmediaciones de la cordillera de Guanacaste y de hasta 70 km/h cerca de los principales volcanes del Valle Central. Esta situación aumentará la sensación de frío en zonas altas y representa un riesgo para estructuras livianas.

En el Valle Central, se mantendrá el cielo parcialmente nublado durante todo el día, con vientos sostenidos. No se anticipan lluvias significativas. San José tendrá una mínima de 16,8 °C y una máxima de 24,3 °C.

En el Pacífico Norte, las condiciones serán secas y muy calurosas. El cielo permanecerá despejado y el viento será constante. En Nicoya, se espera una temperatura máxima de 35,9 °C y una mínima de 20,8 °C.

El Pacífico Central presentará poca nubosidad en la mañana y tarde, especialmente en zonas costeras. En sectores montañosos persistirán los vientos moderados. Quepos registrará temperaturas entre 21,5 °C y 31,9 °C.

En el Pacífico Sur, el empuje frío permitirá cielos con escasa nubosidad y condiciones secas, aunque los vientos seguirán afectando las partes altas. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 21,8 °C y los 31,2 °C.

En la zona norte, se prevé cielo mayormente nublado en la mañana, con disminución de nubosidad en la tarde. Podrían ocurrir lluvias aisladas en las primeras horas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 19,4 °C y una máxima de 26,5 °C.

El Caribe norte y sur presentará condiciones similares, con nubosidad variable y posibles lluvias ocasionales. En Guápiles, la temperatura irá de 20,6 °C a 26,3 °C.

