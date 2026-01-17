Empuje frío N.° 11 ingresará este domingo: traerá vientos fuertes en el Valle Central y lluvias en el Caribe

El IMN anticipa para este domingo lluvias en el Caribe y zona norte, y vientos fuertes y temperaturas frescas en el Valle Central por el empuje frío N.° 11. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 18 de enero las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por el empuje frío N.° 11, que ingresará al país entre la tarde y la noche.

Este fenómeno atmosférico incrementará la velocidad del viento, especialmente en regiones del Valle Central y el Pacífico norte. También favorecerá la presencia de nubosidad y la posibilidad de lluvias de corta duración en el Caribe y la zona norte del país.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes en la mayoría de las regiones. Sin embargo, conforme avance el día, el ingreso del empuje frío modificará las condiciones, especialmente en sectores montañosos y del norte costarricense.

En el Valle Central, predominará un ambiente ventoso durante todo el día. El cielo se presentará parcialmente nublado en horas de la tarde y noche, acompañado de ráfagas ocasionales. San José registrará una mínima de 17,9 °C y una máxima de 22 °C, mientras que Cartago mostrará valores entre 14 °C y 19,8 °C.

El Pacífico norte tendrá un día soleado y con ráfagas de viento. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas cercanas a los 34,3 °C en Nicoya y mínimas alrededor de los 20,9 °C en Liberia. El cielo se mantendrá despejado desde la madrugada hasta la noche.

En el Pacífico central, el cielo estará entre poco nublado y parcialmente nublado a lo largo del día, sin lluvias previstas. Parrita tendrá temperaturas entre los 22 °C y los 30,2 °C, con una jornada estable.

Por su parte, el Pacífico sur experimentará una mañana con pocas nubes, pero en la tarde y noche se prevé un aumento en la nubosidad y posibilidad de lluvias dispersas aisladas, especialmente en sectores montañosos. Golfito mostrará valores entre 21,2 °C y 30 °C.

En el Caribe norte, las condiciones estarán marcadas por nubosidad parcial y posibilidad de lluvias ocasionales, principalmente por la influencia del empuje frío. En Tortuguero, la temperatura oscilará entre los 22,1 °C y los 32 °C.

El Caribe sur mantendrá condiciones similares, aunque con menor probabilidad de lluvia. Limón presentará temperaturas entre 20,2 °C y 29,9 °C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

La zona norte tendrá cielo parcialmente nublado con posibles lluvias ocasionales, especialmente en sectores cercanos a las montañas. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17 °C y una máxima de 23,8 °C, mientras que en Upala la temperatura alcanzará los 29,7 °C como máximo.

En San José, el sol saldrá a las 5:57 a. m. y se pondrá a las 5:36 p. m. La fase lunar será de luna nueva.

