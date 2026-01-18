Empuje frío N.° 11 causará ráfagas peligrosas de hasta 110 km/h en Costa Rica: IMN recomienda precaución

El empuje frío N.° 11, que avanza por el mar Caribe, provocará ráfagas de viento muy fuertes y lluvias intermitentes en distintas regiones de Costa Rica durante este domingo y los primeros días de la semana, según reportó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
El fenómeno elevó la presión atmosférica en el país, lo que ha generado vientos alisios intensos y aumento de la humedad, especialmente en el Caribe, la Zona Norte y el Valle Central.
Durante la mañana de este domingo se registraron acumulados de lluvia entre 10 mm y 36 mm, con precipitaciones variables.
Vientos alcanzarán velocidades extremas
Las condiciones se intensificarán en las próximas horas. El IMN estimó ráfagas de viento entre 50 km/h y 75 km/h en el Valle Central y Guanacaste, con sectores del norte de esta última alcanzando valores cercanos a los 90 km/h.
Para este lunes se prevén ráfagas aún más intensas, con registros entre 80 km/h y 110 km/h en las zonas montañosas de Guanacaste, y posibilidad de que también afecten las partes bajas de la provincia.
Pronóstico de lluvias para varias zonas
Se mantendrán lloviznas y lluvias moderadas en las montañas de Limón y la Zona Norte. También se anticipan posibles lluvias en la Gran Área Metropolitana (GAM), cordilleras de Guanacaste y Talamanca.
El acumulado de lluvia estimado en un periodo de 24 horas podría variar entre 10 mm y 60 mm.
IMN emite advertencias clave
El IMN llamó a extremar precauciones debido a las condiciones del tiempo. Recomendó:
- Tener especial prevención por ráfagas fuertes, que pueden causar daños en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles.
- Evitar visitar parques nacionales y volcanes durante estos días, especialmente en Guanacaste y zonas montañosas.
- Tomar precauciones en navegación aérea y marítima, debido a posible turbulencia y mar picado en el Pacífico Norte, Golfo de Nicoya y norte del Pacífico Central.
- No realizar quemas de ningún tipo, ya que pueden salirse de control.