Empuje frío N.° 11 causará ráfagas peligrosas de hasta 110 km/h en Costa Rica: IMN recomienda precaución

Imagen satelital en color verdadero del 18 de enero de 2026 a las 10:50 a. m. revela amplia cobertura nubosa sobre Costa Rica debido al empuje frío N.° 11.

El empuje frío N.° 11, que avanza por el mar Caribe, provocará ráfagas de viento muy fuertes y lluvias intermitentes en distintas regiones de Costa Rica durante este domingo y los primeros días de la semana, según reportó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno elevó la presión atmosférica en el país, lo que ha generado vientos alisios intensos y aumento de la humedad, especialmente en el Caribe, la Zona Norte y el Valle Central.

Durante la mañana de este domingo se registraron acumulados de lluvia entre 10 mm y 36 mm, con precipitaciones variables.

Vientos alcanzarán velocidades extremas

Las condiciones se intensificarán en las próximas horas. El IMN estimó ráfagas de viento entre 50 km/h y 75 km/h en el Valle Central y Guanacaste, con sectores del norte de esta última alcanzando valores cercanos a los 90 km/h.

Para este lunes se prevén ráfagas aún más intensas, con registros entre 80 km/h y 110 km/h en las zonas montañosas de Guanacaste, y posibilidad de que también afecten las partes bajas de la provincia.

Pronóstico de lluvias para varias zonas

Se mantendrán lloviznas y lluvias moderadas en las montañas de Limón y la Zona Norte. También se anticipan posibles lluvias en la Gran Área Metropolitana (GAM), cordilleras de Guanacaste y Talamanca.

El acumulado de lluvia estimado en un periodo de 24 horas podría variar entre 10 mm y 60 mm.

IMN emite advertencias clave

El IMN llamó a extremar precauciones debido a las condiciones del tiempo. Recomendó: