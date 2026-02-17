Empuje frío acelerará los vientos este miércoles en Costa Rica: ráfagas llegarán a 85 km/h

El empuje frío provocará ráfagas de hasta 85 km/h este miércoles en Costa Rica, con lluvias en el Caribe y la zona norte, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 18 de febrero de 2026 el país estará bajo la influencia del empuje frío N.° 16, el cual mantendrá vientos alisios moderados a fuertes sobre la cuenca del Caribe.

Según el IMN, este sistema favorecerá ráfagas entre 30 km/h y 60 km/h en el Valle Central y el Pacífico Norte. En el norte de Guanacaste y en sectores montañosos, las ráfagas oscilarán entre 60 km/h y 85 km/h.

El transporte de humedad hacia el Caribe incrementará la nubosidad en la zona norte y en el Caribe. El IMN prevé lluvias entre débiles y moderadas durante el día, con tendencia a disminuir en la tarde. Parte de esta cobertura nubosa alcanzará las montañas que rodean el Valle Central y sectores de Cartago, donde existe probabilidad moderada de lloviznas. En el resto del país el cielo variará entre despejado y parcialmente nublado.

En el Valle Central, el patrón será ventoso durante la jornada. En San José, la temperatura mínima será de 16,7 °C y la máxima de 23,7 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones con pocas nubes y viento constante. En Liberia, la temperatura mínima será de 21,4 °C y la máxima de 34,4 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN anticipa nubosidad variable. Quepos registrará una temperatura mínima de 21,4 °C y una máxima de 31,5 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo estará entre poco y parcialmente nublado. En zonas montañosas existirá posibilidad de lluvia. Golfito tendrá una mínima de 21,1 °C y una máxima de 33 °C.

El Caribe Norte presentará mayor cobertura nubosa y lluvias aisladas. En Guápiles, la temperatura mínima será de 20,1 °C y la máxima de 27,9 °C.

En el Caribe Sur, el cielo estará mayormente nublado con precipitaciones aisladas. Limón tendrá una mínima de 21,2 °C y una máxima de 28,9 °C.

La zona norte mantendrá abundante nubosidad con lluvias aisladas y posibles precipitaciones en distintos momentos del día. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 15,5 °C y una máxima de 26,8 °C.

El IMN señala que las condiciones ventosas serán el elemento más relevante de la jornada, en especial en sectores del centro y norte del territorio nacional.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:54 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 6:42 a. m. y se pondrá a las 6:57 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.