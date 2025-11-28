Empuje frío #4: CNE eleva nivel de alertas en Costa Rica por vientos y lluvias

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó el nivel de alerta en Costa Rica debido a la influencia del empuje frío #4, que generará ráfagas de viento y lluvias.

Así están las alertas en el país:

Alerta amarilla: Zona Norte (lluvias y ráfagas de viento) y Caribe (lluvias).

Zona Norte (lluvias y ráfagas de viento) y Caribe (lluvias). Alerta verde: Valle Central (lluvias y ráfagas de viento) y Pacífico Norte (ráfagas de viento y fuerte oleaje).

Valle Central (lluvias y ráfagas de viento) y Pacífico Norte (ráfagas de viento y fuerte oleaje). El Pacífico Central y Sur se mantendrá sin alertas

CNE eleva alertas en Costa Rica por empuje frío #4. (CNE/Cortesía)

“En la Zona Norte y el Caribe, se esperan lluvias aisladas de intensidad variable; en el Valle Central se prevén lluvias débiles y lloviznas, especialmente en las montañas y al este de la región”, dice el comunicado de la CNE.

Se pronostica ráfagas de moderada intensidad (entre 40 y 60 kilómetros por hora) en el Valle Central y en las partes bajas del Pacífico Norte. Además, se prevé ráfagas fuertes (entre 70 y 80 kilómetros por hora) en las zonas altas de la Cordillera de Guanacaste y la Cordillera de Talamanca.

Según la CNE, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que en las últimas seis horas se han acumulado entre 30 y 60 milímetros de lluvia en la provincia de Limón, con un máximo de 80 milímetros en la costa de Tortuguero. En las llanuras de la Zona Norte, los acumulados no superan los 20 milímetros.