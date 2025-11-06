Sucesos

CNE anuncia cambio importante en las alertas por lluvias en Costa Rica

La onda tropical N.° 43 ya se alejó del país y no se esperan nuevos fenómenos que afecten el tiempo durante los próximos días

Por Sebastián Sánchez
Clima, lluvia
La CNE levantó todas las alertas en el país tras el paso de la onda tropical N.° 43. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







