CNE anuncia cambio importante en las alertas por lluvias en Costa Rica

La CNE levantó todas las alertas en el país tras el paso de la onda tropical N.° 43.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) levantó este miércoles todas las alertas por lluvias en el territorio nacional, luego de que la Onda Tropical N.° 43 se alejara del país y las condiciones del tiempo mostraran una tendencia a la estabilidad.

De acuerdo con la CNE, no se prevén nuevos sistemas atmosféricos que afecten a Costa Rica durante lo que resta de la semana.

Aunque persiste la influencia del viento alisio, la disminución de humedad en la atmósfera favorecerá una reducción general de las lluvias.

La institución advirtió de que podrían presentarse lluvias aisladas por factores locales, principalmente en el Pacífico Sur, así como en algunos sectores de la Zona Norte y el Caribe, patrones habituales para esta época del año.

La CNE mantendrá la vigilancia meteorológica ante eventuales cambios en las condiciones del tiempo.