Sucesos

Emergencias por lluvias: 17 árboles caídos y 16 cortocircuitos reportados por Bomberos (fotos)

Fuertes aguaceros dejan daños en viviendas, tendido eléctrico y carreteras del país

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Por Libia Solano Meza
Caída de árbol en Paquera, Bomberos atiende escena.
Bomberos atienden 33 incidentes tras intensas lluvias en nueve cantones del país. (Bomberos Costa Rica/Bomberos Costa Rica)







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LluviasBomberosCaída de árboles y cortocircuitos
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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