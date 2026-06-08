Emergencias por lluvias: 17 árboles caídos y 16 cortocircuitos reportados por Bomberos (fotos)

Las fuertes lluvias que han afectado distintas zonas del territorio nacional durante las últimas horas provocaron decenas de incidentes relacionados con la caída de árboles y fallas eléctricas, informó el Cuerpo de Bomberos.

La institución reportó la atención de 33 emergencias, de las cuales 17 corresponden a árboles caídos y 16 a cortocircuitos. Los eventos se registraron en nueve cantones distribuidos en varias provincias del país.

Entre las localidades con mayores afectaciones se encuentran:

Grecia, Guatuso y Upala, en Alajuela.

Garabito y Puntarenas.

Pacayas de Alvarado y Paraíso, en Cartago.

Desamparados, en San José.

Santa Cruz, en Guanacaste.

Uno de los casos más relevantes se presentó en Upala, cerca del puente El Achote, donde un árbol cayó sobre una vivienda ocupada por dos personas.

El incidente, reportado pasadas las 7:00 a.m., también causó daños en el tendido eléctrico de la zona.

En Upala, un árbol cayó sobre una vivienda habitada, ocasionando daños estructurales y afectación al tendido eléctrico. (Bomberos Costa Rica/Bomberos Costa Rica)

Un árbol cayó sobre una vivienda habitada por dos personas y también afectó el tendido eléctrico en Upala (Bomberos Costa Rica/Bomberos Costa Rica)

Un árbol cayó sobre una vivienda habitada por dos personas y también afectó el tendido eléctrico en Upala (Bomberos Costa Rica/Bomberos Costa Rica)

El Cuerpo de Bomberos indicó que continúa atendiendo reportes asociados a las condiciones climáticas y mantiene vigilancia en los sectores con mayor riesgo.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y tomar precauciones ante la persistencia de las lluvias.