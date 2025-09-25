Emergencia en aeropuerto Tobías Bolaños por caída de ultraligero con dos ocupantes

La Cruz Roja Costarricense informó, la mañana de este jueves, que un ultraligero con dos ocupantes se precipitó sobre la pista del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños en San José, Pavas.

En apariencia, ambas personas a bordo de la aeronave están en condición estable; sin embargo, a las 11:34 a. m., los socorristas se desplazaban al lugar para atender a los afectados.

A las 11:53 a. m. el departamento de prensa de la Cruz Roja informó de que ninguno de los ocupantes ocupó traslado a un centro médico.

“La escena se encuentra controlada por personal del aeropuerto”, dicta el comunicado.

Los ultraligeros, como su nombre lo indica, son aeronaves muy livianas, fabricadas con fibra de carbono o fibra de vidrio, con capacidad para uno o dos ocupantes, máximo, y con un peso máximo de despegue de 450 kilogramos. Alcanzan una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y los más modernos tienen capacidad para mantenerse en el aire por 6 o 7 horas.

Debido a que son muy livianos, los cambios abruptos en la velocidad o la dirección de viento pueden provocar accidentes.

En octubre del 2024, el piloto de un ultraligero, identificado como Manuel Paniagua Mendoza, falleció cuando la aeronave se precipitó cerca de un canal de riego en el distrito de Pitahaya, en el cantón central de Puntarenas.

La aeronave involucrada en el incidente tiene la matrícula UL-TI-148, dedicada a labores de riego en la zona.