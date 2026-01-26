Elecciones 2026: Comunidades son controladas por el narco, ¿qué proponen los candidatos para recuperarlas?

Operativo de la Policía Municipal de San José en barrios del sur de la capital, especialmente en Sagrada Familia y San Sebastián. Foto:

El avance del narcotráfico en las comunidades es una de las mayores preocupaciones de los costarricenses de cara a las elecciones presidenciales del 1.° de febrero.

El 2025 dejó 873 homicidios, además de ser el tercer año seguido en que se superaron los 600 asesinatos.

Decenas de comunidades en zonas costeras, en áreas urbanas y en sectores marginales son las más vulnerables ante esta ola criminal que deja víctimas colaterales y miedo en la población.

A modo de ejemplo, los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que el cantón Central de San José fue el más violento del país el año pasado, particularmente los distritos de Pavas, Hatillo y San Felipe de Alajuelita.

A ellos se suma el cantón Central de Limón que ”es uno de los más problemáticos" y cuyo distrito central “es el que más tiene violencia”, reportó el director interino de ese cuerpo policial, Michael Soto.

Por otra parte, la tasa de homicidios en el país subió de 12 por cada 100.000 habitantes en el 2022 a 16,6 el año pasado. Siete de cada 10 asesinatos están asociados con ajustes de cuentas por crimen organizado o narco.

Ante esta realidad, La Nación le preguntó a los aspirantes presidenciales, ¿cuáles acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de zonas que están controladas por el narcotráfico?

Estas son las respuestas de los aspirantes, según el orden que tienen asignado en la papeleta presidencial:

Walter Hernández Juárez, Partido Justicia Social Costarricense

El candidato propone una estrategia de seguridad basada en la eficiencia de los recursos existentes y la coordinación interinstitucional, con un énfasis en golpear las finanzas de los grupos criminales.

“Lo que más importa es cortar el flujo de dinero a las bandas criminales. ¿Cómo se hace eso? Atacando el narcomenudeo, que es lo que produce dinero. Entonces, vamos a estar haciendo allanamientos, haciendo ingresos, haciendo retenes, etcétera.

“¿Para qué? Para forzar a que no puedan trabajar tranquilos. Las personas que les compran, que no necesariamente viven ahí, normalmente viven fuera de ese lugar, ya no van a poder llegar, no van a estar tranquilos", declaró.

Luz Mary Alpízar Loaiza, Partido Progreso Social Democrático

Luz Mary Alpízar propone concentrar los esfuerzos de seguridad en los cantones y distritos que registran la mayor cantidad de homicidios.

“Creo que una de las acciones más importantes, desde luego, que es la presencia policial, pero más que presencia, el uso de tecnología para las fuerzas policiales. Creo que tenemos que dar un vuelco completo y un trabajo conjunto entre Gobierno y municipalidades”, aseguró.

Boris Molina Acevedo, Partido Unión Costarricense Democrática

Boris Molina plantea una estrategia enfocada estrictamente en la represión para combatir al crimen organizado.

“No hay otra forma. Ya los que están regionalizados y que están empoderados —me refiero a los grupos del crimen organizado— solamente con represión se pueden combatir, y ahí no hay que titubear para hacerlo”, aseveró.

Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos

La candidata de Unidos Podemos prioriza la inteligencia, la cooperación internacional y corregir las fallas técnicas del proceso judicial para evitar la impunidad.

“No necesariamente es un tema solo de ley. Hay un problema de capacitación y de recolección de prueba en el que estamos fallando y por eso no se puede guardar a la persona, porque es un debido proceso que tiene que seguirse.

“Si la prueba no viene bien, entonces yo no puedo guardar como jueza a nadie, porque hay un principio de inocencia”, indicó Díaz.

Fernando Zamora Castellanos, Partido Nueva Generación

Fernando Zamora le dio énfasis al empoderamiento de la ciudadanía y a la reactivación de órganos de coordinación para integrar a las fuerzas locales.

“Vamos a darle mayores herramientas a los comités de seguridad ciudadana. Sabemos que no hay nadie que conozca mejor la situación delictiva de una comunidad que los mismos ciudadanos de los comités.

“Vamos, además, a reactivar muy fuertemente el Consejo Nacional de Seguridad, para que estén involucradas más dependencias policiales, como por ejemplo, las policías municipales”, aseguró.

Marco Rodríguez Badilla, Partido Esperanza y Libertad

Para Marco Rodríguez, se debe priorizar el concepto de “ciudades inteligentes” y la deportación inmediata de extranjeros que delinquen.

“Vamos a estar monitoreando los barrios para una seguridad inmediata, donde la policía pueda tener las mejores condiciones, donde tengamos las intervenciones de corto plazo con una verdadera intención de ataque al narcotráfico y al crimen organizado”, dijo.

David Hernández Brenes, Partido de la Clase Trabajadora

El educador sostuvo que se deben crear organizaciones comunales con la capacidad de incidir en la seguridad local.

“Muchas veces cuando a mí me ha tocado estar en la zona sur, por ejemplo, zonas muy alejadas, la gente sencillamente no confía en la policía. Lo que tenemos que hacer es darle poder a las comunidades y que las personas tengan verdaderas asambleas obreras y populares”, aseguró.

Ana Virginia Calzada Miranda, Centro Democrático y Social

Ana Virginia Calzada centra su propuesta en la prevención social y la creación de oportunidades para evitar que la niñez y la juventud se involucren en el narcotráfico.

“Tenemos que incrementar las posibilidades de que esos menores se capaciten bien, que los muchachos, cuando están en el colegio, tengan la posibilidad de una buena educación, una buena capacitación para los empleos del futuro y así tengan derecho a una vida digna, a un empleo digno y a una vivienda digna”, señaló.

Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana

La ex primera dama mencionó los megaoperativos realizados durante el gobierno de su esposo, Carlos Alvarado, así como un mejor equipamiento para los cuerpos policiales.

“Estamos hablando de sensores, radares y muy específicamente los drones.

“Para el control territorial de algunas zonas tiene muchísimo más sentido, por el nivel que tenemos en tecnología, utilizar drones para, primero, no poner en vilo la vida de los oficiales y, segundo, porque la tecnología nos permite un control a unos niveles y a un detalle que en este momento no lo podemos hacer con el uso de policías”, afirmó.

Fabricio Alvarado Muñoz, Partido Nueva República

A pesar de múltiples solicitudes, Fabricio Alvarado se negó a concederle una entrevista a La Nación.

Su plan de gobierno menciona intervenciones especiales de 60 días en barrios específicos: 15 de Setiembre (Hatillo), Los Cuadros (Goicoechea) y Chacarita (Puntarenas), entre otros.

Propone también un estado de excepción en las zonas más conflictivas, “para garantizar la seguridad ciudadana y empresarial, adicional que actualmente existen personas y empresas que implementan acciones de protección de manera voluntaria”.

Ronny Castillo González, Partido Aquí Costa Rica Manda

Ronny Castillo propone crear un escuadrón especializado y específico para combatir el narcotráfico, y reformas legislativas para impedir que los detenidos queden libres.

“A mí me parece que Costa Rica vive encerrada, que nosotros vivimos en cárceles ya desde hace mucho tiempo y que los delincuentes, que no son tantos, están a la libre en las calles y tenemos que organizarnos de manera efectiva para capturar a esas personas”, manifestó.

Eliécer Feinzaig Mintz, Partido Liberal Progresista

Eliécer Feinzaig aborda la inseguridad definiéndola fundamentalmente como un fenómeno de “economía criminal”, argumentando que la solución no reside en un enfrentamiento tipo “policías y villanos” disparándose, sino en desmantelar la capacidad de lucro de estas organizaciones.

“Vamos también a incrementar la presencia policial, por eso queremos contratar más policías. Y tenemos una estrategia para que, una vez que logremos erradicar una organización criminal en una zona del país, entre el gobierno con un plan para invitar también la inversión privada con seguridad jurídica, para llenar el vacío en la economía que deja la desaparición de una organización criminal”, explicó.

Laura Fernández Delgado, Partido Pueblo Soberano

La candidata oficialista se negó a ser entrevistada por La Nación, por lo que este diario consultó su plan de gobierno, en el que propone tramitar ante la Asamblea Legislativa la suspensión temporal y delimitada de determinadas garantías individuales en casos estrictamente necesarios de conmoción interna en “puntos de calor”.

Pretende también “implementar programas de empleo juvenil en zonas de riesgo, vinculados a empresas privadas con incentivos fiscales” y “ampliar la red de espacios públicos seguros: con iluminación, vigilancia comunitaria y actividades recreativas, priorizando barrios de mayor vulnerabilidad”.

José Aguilar Berrocal, Partido Avanza

Aguilar Berrocal se enfocó en el “uso de la fuerza” para combatir el narcotráfico.

“Me ha tocado recorrer los 84 cantones y no ha habido uno solo en donde la gente no me diga que está cada vez más temerosa”.

“Esto es de vida o muerte para este país y vamos a hacer uso de todas las herramientas legales, institucionales, tácticas para que los que tengan miedo sean los maleantes y los delincuentes y no nosotros, como estamos viviendo ahora”, aseveró.

Claudio Alpízar Otoya, Partido Esperanza Nacional

El politólogo Claudio Alpízar aseguró que instalaría desde el 8 de mayo un Consejo de Seguridad Nacional en sesión permanente, coordinando Policía de Fronteras, Fuerza Pública, Migración, policías municipales y antidrogas bajo liderazgo directo de la presidencia.

“Nosotros tuvimos dos gobiernos, tanto en el de Carlos Alvarado como en el actual, donde ese Consejo de Seguridad no ha actuado como corresponde. Nosotros estamos planteando una ley para buscar una coordinación de todos los cuerpos policiales”, afirmó.

Álvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional

El candidato liberacionista se enfocó en reforzar la presencia policial en las comunidades, y destacó el trabajo de la fracción legislativa de su partido.

“Estamos empezando desde ya. Coordinamos con la fracción legislativa para que pidiera 1.500 plazas policiales más, porque no creemos en llegar y empezar a ver qué hacemos. Necesitamos empezar a tener más presencia policial desde el primer día de la administración”, manifestó.

Douglas Caamaño Quirós, Partido Alianza Costa Rica Primero

El comerciante Douglas Caamaño respondió que su gobierno se concentraría en “digitalización, patrullajes, más presencia y una muy buena coordinación entre el Estado y los otros poderes, que es lo que no existe”.

Luis Amador Jiménez, Partido Integración Nacional

Luis Amador plantea una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento de fuerzas especiales, la cooperación internacional y en la mejora de las condiciones salariales y laborales de los policías para evitar la corrupción.

“Tenemos que pedir apoyo a otros estados, a Estados Unidos, a Canadá, la Unión Europea, con sus fuerzas policiales que nos puedan venir a ayudar. Por ejemplo, Ecuador le pidió apoyo a Estados Unidos para que trabajaran con ellos”, señaló.

Ariel Robles Barrantes, Frente Amplio

Ariel Robles afirmó que su agrupación cree en un enfoque preventivo, pues considera que aplicar solo el enfoque punitivo sería insuficiente para recuperar las zonas más afectadas por el crimen organizado.

“Ya están identificadas las comunidades que hoy están tomadas por el narco. Hay que entrar con policías, con rondas de control, pero además hay que entrar con una inversión fuerte en educación, en salud, en cultura y en vivienda.

“Si no logramos entrar de una manera integral a estas zonas, lo único que estamos haciendo es postergando el problema”, explicó.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana

Juan Carlos Hidalgo centra su propuesta en cortar el flujo de cocaína hacia Costa Rica, atacando la logística de reexportación hacia Europa y transformando la inteligencia estatal.

“Nosotros estamos planteando cerrar esa llave que es APM Terminals, que el Estado costarricense no tiene la capacidad de controlarla por cuenta propia, cerrarla con cooperación policial de la Unión Europea, de tal forma que el crimen organizado transnacional descubra que no tiene sentido hacer negocios acá”, declaró.