El TEC planteó transformar el edificio cuyos ventanales colapsaron en el centro de San José

Fuertes ráfagas desprendieron los ventanales de un edificio en San José la tarde del lunes

Por Natalia Vargas

El edificio América se levanta en uno de los puntos más transitados de la capital, donde a diario decenas de personas pasan frente a su fachada camino al trabajo, o mientras esperan el bus. Su estructura marca el final de la avenida Central y, justo al frente, se ubica lo que fue uno de los comercios más emblemáticos del centro: el bar y restaurante Chelles.








