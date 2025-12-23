El rastro de una manguera de un kilómetro llevó al OIJ hasta el grupo que robaba combustible en Limón

El OIJ allanó varias propiedades en Limón como parte de una investigación por robo de combustible.

Un grupo delictivo sustrajo miles de litros de combustible del Estado durante el último mes, tras instalar una manguera de un kilómetro de longitud que conectaba el poliducto con una vivienda ubicada en la comunidad de Búfalo, en Limón.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón realizaron este martes tres allanamientos en estructuras situadas en una zona montañosa, entre ellas una casa y dos bodegas. En el operativo fueron detenidos seis sospechosos y se decomisaron aproximadamente 3.500 litros de combustible.

El OIJ decomisó unos 3.500 litros de combustible que fue robado al Estado, tras ejecutar tres allanamientos en la comunidad de Búfalo de Limón. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

La investigación se inició en noviembre anterior, cuando se detectó la manguera que conectaba el poliducto con las estructuras intervenidas. A partir de ello, los agentes judiciales desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar a los presuntos responsables de la conexión ilegal.

Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, el OIJ ejecutó los allanamientos y detuvo en primera instancia a un hombre de apellido Hermán, de 27 años. Minutos después, en la ruta 32, los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban cinco sospechosos más, quienes también fueron aprehendidos y remitidos a la Fiscalía. Los detenidos se apellidan Salmon, de 18 años; dos jóvenes de apellidos Pérez, ambos de 20 años; Oses, de 22; y Chavarría, cuya edad se desconoce.

Durante el operativo, la Policía Judicial decomisó unos 3.500 litros de combustible, además de mangueras, cables de tensión, grabadoras y otros elementos relevantes para la investigación.

Un sujeto de apellido Herman, de 27 años, es uno de los detenidos como sospechoso de robo de combustible. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

El director adjunto del OIJ, Michael Soto, explicó que este tipo de actividades representa un riesgo para la seguridad ambiental y de las personas, debido al peligro de accidentes con el combustible.

Añadió que el robo de hidrocarburos mediante tomas ilegales ocurre con cierta frecuencia en las provincias de Limón, Cartago y Alajuela, y que gran parte del material robado es utilizado por grupos vinculados al tráfico de drogas.

Soto indicó que en estos casos los delincuentes suelen usar conexiones con mangueras que llegan hasta viviendas ubicadas en zonas pobladas, lo que incrementa el riesgo de incendios o explosiones. Destacó además la pronta actuación de los agentes de Limón para evitar consecuencias mayores.