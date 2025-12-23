Sucesos

El rastro de una manguera de un kilómetro llevó al OIJ hasta el grupo que robaba combustible en Limón

El OIJ detuvo a seis personas en Limón por robar combustible del Estado mediante una manguera de un kilómetro conectada al poliducto.

Por Christian Montero
El OIJ allanó varias propiedades en Limón como parte de una investigación por robo de combustible.
El OIJ allanó varias propiedades en Limón como parte de una investigación por robo de combustible. (Foto: Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)







