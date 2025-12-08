Caen tres sujetos en Limón por presunto robo de combustible

Agentes del OIJ decomisaron tanquetas, estañones y dos camiones con miles de litros de combustible durante los allanamientos en Santa Rosa, Búfalo, Almendros y Batán donde tres sujetos fueron detenidos, Limón. Fotografía:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la delegación regional de Limón detuvieron este lunes a tres hombres sospechosos de integrar una estructura dedicada al robo de combustible en la provincia.

Las capturas se realizaron durante cinco allanamientos simultáneos en los sectores de Santa Rosa, Búfalo, Almendros y Batán, con apoyo de otras oficinas judiciales y de la Policía Administrativa.

Los detenidos son tres hombres de apellidos Corrales (41 años), Blandón (27 años) y Mena (31 años), quienes figuran como sospechosos del delito de hurto agravado de combustible.

Según informó el OIJ, la investigación inició en noviembre a partir de informaciones confidenciales que alertaron sobre el almacenamiento y transporte irregular de hidrocarburos en distintos puntos de Limón.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron tanquetas, estañones y grandes cantidades de combustible, así como dos camiones que transportaban más de 30.000 litros presuntamente sustraídos.

Todo el material quedó bajo custodia judicial para su análisis y conteo oficial.

Los tres sospechosos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica mientras continúa la investigación.