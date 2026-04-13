‘El pueblo se levantó’, dice padre de Junieysis Merlo. Cientos despiden en Nicaragua a la joven madre asesinada en Costa Rica y piden justicia

Las cenizas de Junieysis Merlo fueron llevadas hasta su pueblo natal en Nicaragua. Allí, cientos de personas le dieron el último adiós en medio del clamor para que se haga justicia por su asesinato.

“El pueblo se levantó, quieren que se haga justicia con ese cobarde que mató a mi hija”, expresó Maximiliano Merlo, padre de Junieysis Merlo, joven nicaragüense que habría sido asesinada por un hombre de apellidos Ramírez Calvo, su pareja por ocho años y padre de sus hijas gemelas, de cuatro años.

Maximiliano Merlo fue sepultada en el cementerio en la comunidad de Buena Vista, en San Juan del Río Coco, Nicaragua.

Merlo comentó que la despedida de su hija, asesinada en Costa Rica y hallada nueve días después de su desaparición, se realizó en medio de una protesta en la que participaron unas 2.000 personas que claman para que “todo el peso de la ley” caiga sobre el presunto femicida.

“Ese cobarde mató a mi hija por celos; el pueblo pide que le den cadena perpetua. Arruinó la juventud de mi hija”, lamentó Maximiliano Merlo.

Cientos de nicaragüenses se unieron para despedir y a la vez protestar para que se haga justicia por Junieysis Merlo, joven asesinada en Costa Rica. (Imagen tomada de Canal 4 Nicaragua/Imagen tomada de Canal 4 Nicaragua)

El padre envió un mensaje a todas las mujeres de Costa Rica: les pide que se cuiden de hombres que podrían hacerles daño.

“No quiero que les pase lo mismo que a mi hija”, agregó Merlo.

En marzo del 2025, Junieysis Merlo solicitó medidas de protección en contra de Ramírez Calvo, el único sospechoso de su muerte: estas fueron otorgadas por un año y vencieron el 10 de marzo del 2026.

Ramírez descuenta un año de prisión preventiva por, presuntamente, asfixiar y enterrar en una fosa a la joven de 29 años.