Sucesos

‘El pueblo se levantó’, dice padre de Junieysis Merlo. Cientos despiden en Nicaragua a la joven madre asesinada en Costa Rica y piden justicia

Maximiliano Merlo, padre de la joven de 29 años, narró que 2.000 personas protestan para que el presunto femicida de su hija pague por su muerte

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Las cenizas de Junieysis Merlo fueron llevadas hasta su pueblo natal en Nicaragua, allí cientos de personas le dieron el último adiós en medio del clamor para que se haga justicia por su asesinato.
Las cenizas de Junieysis Merlo fueron llevadas hasta su pueblo natal en Nicaragua. Allí, cientos de personas le dieron el último adiós en medio del clamor para que se haga justicia por su asesinato. (Imagen tomada de Canal 4 Nicaragua/Imagen tomada de Canal 4 Nicaragua)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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