El IMN confirma cuándo iniciará la época de lluvia en Costa Rica este 2026

La época lluviosa de 2026 iniciará irregular, con retrasos y menos lluvia en distintas zonas de Costa Rica.

El inicio de la época lluviosa en Costa Rica durante 2026 se dará de forma irregular, según la perspectiva climática del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Las primeras lluvias no se establecerán de manera uniforme en el territorio nacional.

De acuerdo con la proyección climática del IMN, presentada por la meteoróloga Karina Hernández Espinoza, el arranque de la temporada ocurrirá entre abril y mayo, como es habitual, pero con variaciones en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones.

“Para la época lluviosa se prevé un inicio irregular, así como un cierre de esta con condiciones deficitarias. La temporada de huracanes se prevé que sea menos activa de lo normal, entre 9 y 12 sistemas, cuando lo normal o climatológico son 14 sistemas”, señaló Hernández.

Esta condición implica que algunas regiones podrían experimentar retrasos en el establecimiento de las lluvias, mientras otras registrarían eventos aislados sin consolidar el patrón lluvioso típico.

A lo largo del periodo lluvioso, el país enfrentará un déficit de precipitaciones de entre un 10% y un 30% respecto a los valores históricos.

El comportamiento más marcado se observará hacia el cierre de la temporada. Los meses de setiembre, octubre y noviembre concentrarán las mayores reducciones de lluvia, especialmente en el Pacífico, el Valle Central y la zona norte-occidental.

El inicio de la época lluviosa será escalonado por región:

Pacífico sur: entre el 27 de abril y el 2 de mayo

entre el 27 de abril y el 2 de mayo Pacífico central: entre el 2 y el 10 de mayo

entre el 2 y el 10 de mayo Valle Central: entre el 29 de abril y el 8 de mayo

entre el 29 de abril y el 8 de mayo Pacífico norte: entre el 8 y el 13 de mayo

entre el 8 y el 13 de mayo Zona norte: entre el 11 y el 13 de mayo

entre el 11 y el 13 de mayo Caribe: sin época seca definida

La época lluviosa de 2026 iniciará irregular, con retrasos y menos lluvia en distintas zonas de Costa Rica. (Silvia Ureña Corrales/Dominick Baltodano)

Además, la menor actividad ciclónica prevista para 2026 limitará el ingreso de sistemas que usualmente aportan lluvias al país, lo que reforzará el escenario deficitario.

El panorama general apunta a un inicio inestable de la época lluviosa, seguido por una temporada con menos acumulados de lo habitual en gran parte del país.