Sucesos

‘Él ha mostrado un total desprecio hacia la vida de Carolina’: Fiscala del femicidio de joven madre solicitó que lo condenen a 60 años de cárcel

Próximo jueves, a las 10 a. m., se conocerá la sentencia del caso.

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Por Christian Montero
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Juicio por femicidio de Carolina Mora
La fiscala Melissa Román Quesada solicitó 60 años de prisión para el sospechoso del femicidio de Carolina Mora González ocurrido el 30 de diciembre de 2024. Román reprochó que el acusado "él ha mostrado un total desprecio hacia la vida de Carolina". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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