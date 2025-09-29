Él es el biólogo marino mordido por un tiburón este sábado en la isla del Coco

Él es Mauricio Hoyos, biólogo marino mexicano que estaba al frente de una expedición científica de la Coalición One Ocean Worldwide.

Mauricio Hoyos es el biólogo marino mexicano que fue mordido por un tiburón este sábado en la isla del Coco. Hoyos ha dedicado décadas de estudio de estos animales y fue herido mientras encabezaba una expedición científica como parte de la Coalición One Ocean Worldwide.

Esta coalición reúne a las organizaciones incluye a las organizaciones Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation.

“El día en que Mauricio fue atacado por el tiburón estaba recibiendo el premio Rob Stewart al Conservacionista Oceánico del Año”, cita un comunicado de prensa de la organización.

De acuerdo con el comunicado, el liderazgo de Hoyos ha sido fundamental en las investigaciones en curso dedicadas a la conservación de tiburones, la protección de los océanos y el avance de los objetivos de la Coalición One Ocean Worldwide.

El día del ataque, Josué Sandoval, paramédico de la estación de Bomberos en la isla, explicó que el hombre buceaba cuando un tiburón galápago (Carcharhinus galapagensis) lo mordió en la cara y la cabeza. La primera atención se realizó en tierra firme, tras una coordinación entre bomberos y guardacostas.

“El paciente fue estabilizado en la isla antes de iniciar el traslado en embarcación hacia Puntarenas”, afirmó Sandoval el sábado.

El ataque se produjo en una de las zonas más reconocidas de la isla del Coco para el buceo científico y recreativo.

Un evento muy raro

Alex Antoniou, director ejecutivo de Fins Attached recalcó que este tipo de eventos, como la mordida de un tiburón son extremadamente raros.

“El doctor Hoyos es un científico extraordinario que ha dedicado su carrera a la conservación de los tiburones, y estamos profundamente agradecidos por el apoyo de la comunidad de la isla del Coco en este momento tan difícil”, comentó.

Jorge Serendero, director de For the Oceans, manifestó que el profesionalismo de los guardaparques y paramédicos de la isla del Coco permitió la supervivencia del biólogo.

“Todos los miembros de la coalición estamos consternados y estamos preocupados por su condición, pero tenemos esperanzas en que pronto tendremos noticias positivas, está en buenas manos, con excelente personal médico”, declaró.

Hoyos permanece bajo observación en la Clínica Bíblica, donde llegó la mañana de este lunes luego de un viaje de 30 horas, aproximadamente.

La isla del Coco, ubicada a más de 500 kilómetros del Pacífico costarricense, es hogar de varias especies de tiburones, entre ellas el martillo, el punta blanca y el galápago, este último responsable de la mordida.

Colaboró en esta información el periodista Juan Fernando Lara.