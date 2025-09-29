Sucesos

Él es el biólogo marino mordido por un tiburón este sábado en la isla del Coco

Mauricio Hoyos lleva décadas de estudio de tiburones y encabezaba una misión científica en la isla

Por Irene Rodríguez
Foto de plano medio del biólogo Mauricio Hoyos.
Él es Mauricio Hoyos, biólogo marino mexicano que estaba al frente de una expedición científica de la Coalición One Ocean Worldwide. (Coalición One Ocean Worldwide/Coalición One Ocean Worldwide)







TiburónIsla del CocoBiólogo marino
Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

