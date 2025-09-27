Ataque de tiburón en Isla del Coco: turista mexicano sobrevive a mordida en la cabeza

Los paramédicos atienden al hombre herido por el tiburón. De momento no se tienen más detalles. Imagen con fines ilustrativos

Un turista mexicano fue atacado por un tiburón en el Parque Nacional Isla del Coco. El animal mordió en la cabeza al hombre.

Paramédicos de Bomberos de Costa Rica atienden al hombre, quien presenta heridas en cabeza, cuello y rostro.

A través de un comunicado de prensa se informó de que el turista se encontraba realizando buceo cuando ocurrió el ataque. Los paramédicos brindaron atención avanzada y control de sangrado, como preparación para el traslado a un centro médico.

Esta tarde, el personal de Bomberos saldrá con el paciente en una embarcación que lo llevará hasta Puntarenas. Se espera que el traslado dure entre 36 y 40 horas.

Los paramédicos enfrentaron varios problemas en el rescate. Uno de ellos fue que el equipo de buceo sufrió daños importantes a nivel de las mangueras de aire, lo que obligó a un ascenso de emergencia.