Sucesos

El día que cayó Celso Gamboa

Entre la detención y extradición pasaron 9 meses y múltiples escollos judiciales.

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Por Christian Montero
Edwin López, alias Pecho de rata, sería el primer tico extraditado a Estados Unidos. Foto tomada de X.
Edwin López, alias Pecho de Rata, y Celso Gamboa, se convirtieron en los primeros ticos extraditados a Estados Unidos. Esta imagen se registró el día que López salió de la cárcel, en diciembre del 2023. (red social X/Edwin López, alias Pecho de rata, sería el primer tico extraditado a Estados Unidos. Foto tomada de X.)







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Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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