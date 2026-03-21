(red social X/Edwin López, alias Pecho de rata, sería el primer tico extraditado a Estados Unidos. Foto tomada de X.)

Edwin López, alias Pecho de Rata, y Celso Gamboa, se convirtieron en los primeros ticos extraditados a Estados Unidos. Esta imagen se registró el día que López salió de la cárcel, en diciembre del 2023.

El día que cayó Celso Gamboa Sánchez quedará marcado en la memoria reciente del país. Era lunes, 23 de junio de 2025.

Ese día marcó un antes y un después en la historia judicial: tras la reforma constitucional aprobada un mes antes por la Asamblea Legislativa, fueron detenidos los dos primeros costarricenses solicitados en extradición por la justicia de los Estados Unidos.

Eran cerca de las 4 p. m. cuando se conoció la detención de Edwin Daney López Vega, alias Pecho de Rata, quien, en orden cronológico, fue el primero al que se le aplicó la reforma.

Pecho de Rata fue detenido por agentes de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un restaurante de su propiedad en Cahuita de Limón.

Pero la noticia que sacudió al país llegó unas tres horas después. Una publicación del director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmaba la detención del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez.

OIJ detiene a Celso Gamboa Sánchez a solicitud de la DEA para que sea extraditados a Dallas, Texas por cargos presuntivos de tráfico internacional de drogas. Todo un hito al convertirse el segundo costarricenses en ser sujeto a extradición. Merecemos un mejor país. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) June 24, 2025

Gamboa fue ubicado en San Antonio de Escazú tras salir de una vivienda propiedad de Alejandro James Wilson, alias Turesky, quien en el pasado fue su cliente en un caso de presunto lavado de dinero y tráfico de drogas.

Tanto el exmagistrado como López Vega figuran como acusados en una corte de Texas por los delitos de envío y conspiración para el envío de cocaína hacia Honduras y, posteriormente, a Estados Unidos.

En una de las últimas entrevistas concedidas a un medio nacional, Gamboa cuestionó que “la orden de detención llegó al Juzgado Penal de San José a las 11:40 a. m. y a las 11:45 a. m. se autorizó la detención”, según declaró a Trivisión.

Durante los nueve meses posteriores a su captura y extradición, se registraron diversos intentos por frenar su entrega a las autoridades estadounidenses. El más reciente fue un recurso de revocatoria presentado este miércoles y rechazado al día siguiente por el Tribunal Penal de San José.

Quien ocupó altos cargos en la esfera judicial y política, tras un meteórico ascenso, se convirtió en el primer costarricense en ser entregado en extradición a otro país, un hecho que hasta ese lunes de junio parecía improbable en Costa Rica.