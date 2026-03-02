Sucesos

Eclipse lunar total: así estará el clima para ver la ‘Luna de Sangre’ en Costa Rica

La madrugada del 3 de marzo presentará estabilidad atmosférica, escasa nubosidad y ausencia de lluvias, condiciones favorables para apreciar el fenómeno astronómico antes del amanecer

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La madrugada del martes tendrá cielo estable y sin lluvias, ideal para observar la 'Luna de Sangre' en todo el país.
La madrugada del martes tendrá cielo estable y sin lluvias, ideal para observar la 'Luna de Sangre' en todo el país. (Canva stock/Fly Of Swallow / Liang Wu de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.