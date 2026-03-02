Eclipse lunar total: así estará el clima para ver la ‘Luna de Sangre’ en Costa Rica

La madrugada del martes tendrá cielo estable y sin lluvias, ideal para observar la 'Luna de Sangre' en todo el país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 3 de marzo de 2026 el país presentará condiciones atmosféricas estables durante la madrugada y primeras horas de la mañana, lo que favorecerá la observación del eclipse lunar total, conocido como “Luna de Sangre”.

Según el IMN, el aumento en la presión atmosférica sobre el mar Caribe acelerará los vientos alisios en el territorio nacional. Esta situación generará ráfagas en las cordilleras y en las llanuras del Pacífico Norte. Además, el patrón estable y seco reducirá la cobertura nubosa y limitará la presencia de lluvias en la madrugada.

El fenómeno astronómico iniciará a las 2:44 a. m. con la fase penumbral. A las 3:50 a. m. comenzará la fase parcial. La fase total arrancará a las 5:04 a. m.

En el Valle Central, el cielo estará de poco a parcialmente nublado durante la madrugada. Se presentarán ráfagas ocasionales.

En el Pacífico Norte, el cielo permanecerá despejado y ventoso en la madrugada. Estas condiciones facilitarán la visibilidad hacia el horizonte oeste antes del amanecer.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé cielo despejado en las primeras horas del día. En el Pacífico Sur, la madrugada tendrá cielo despejado.

El Caribe Norte presentará cielo parcialmente nublado en la madrugada.

En el Caribe Sur, el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas del día.

En la zona norte, el cielo estará parcialmente nublado y se percibirán ráfagas ocasionales en sectores montañosos.

El IMN señala que no se anticipan precipitaciones para este martes, una condición típica de marzo que favorecerá actividades al aire libre para observar el eclipse durante la madrugada.