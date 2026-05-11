Dueño de pulpería y venta de ropa americana condenado a 8 años de prisión por venta de metanfetamina en Tierra Dominicana

Un hombre de apellidos Núñez Marte fue sentenciado a ocho años de cárcel por venta de droga en un minisúper ubicado en Tierra Dominicana, en San José.

El Tribunal Penal de San José sentenció a un hombre de apellidos Núñez Marte a ocho años de prisión por almacenamiento y comercialización de droga, en Tierra Dominicana, pena que fue dada a conocer la mañana de este lunes.

La Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos detuvieron en febrero del año anterior a Nuñez Marte, tras allanar un minisúper localizado en en el centro de la capital.

Los jueces establecieron que el acusado era el dueño del negocio donde además había una venta de ropa americana, sitio donde se distribuían drogas como metanfetamina y éxtasis. Sin embargo, el ahora sentenciado no era el objeto original de la investigación, explicó el juez Roberto Díaz, presidente del tribunal.

Díaz precisó que el día del allanamiento las autoridades incautaron en el sitio 15 dosis de metanfetamina que lograron vincular con el imputado, esto a pesar de que al momento de la operación policial se informó sobre la incautación de más de 20.000 dosis de esa droga sintética.

El Tribunal dio total credibilidad a los investigadores cuya labor fue determinante para establecer que en el local había una venta de sustancias ilícitas. La pena de ocho años, explicó el juez Díaz, obedeció a la baja cantidad de droga incautada a Nuñez.

Los jueces ampliaron en seis meses la prisión preventiva contra Núñez, mientras el fallo queda en firme. La defensa del imputado adelantó que apelarán la sentencia.