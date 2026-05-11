Sucesos

Dueño de pulpería y venta de ropa americana condenado a 8 años de prisión por venta de metanfetamina en Tierra Dominicana

Sentencia fue dada a conocer este lunes en tribunales de San José.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Un hombre de apellidos Núñez Marte fue sentenciado a ocho años de cárcel por venta de droga en un minisúper ubicado en Tierra Dominicana, en San José.
Un hombre de apellidos Núñez Marte fue sentenciado a ocho años de cárcel por venta de droga en un minisúper ubicado en Tierra Dominicana, en San José. (Foto: Chris/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sentencia venta drogas Tierra Dominicana
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.