Sucesos

Fiscalía pide 12 de años de cárcel para sospechoso de traficar éxtasis en minisúper capitalino

Sentencia de este caso se conocerá el lunes.

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Por Christian Montero
La Fiscalía solicita 12 años de cárcel para un hombre de apellidos Muñez Marte, sospechoso de traficar drogas en Tierra Dominicana, en el centro de San José.
La Fiscalía solicita 12 años de cárcel para un hombre de apellidos Muñez Marte, sospechoso de traficar drogas en Tierra Dominicana, en el centro de San José. (Foto: Esteban Bermúdez/Foto: La Nación)







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Tierra Dominicana
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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