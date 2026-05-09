Fiscalía pide 12 de años de cárcel para sospechoso de traficar éxtasis en minisúper capitalino

La Fiscalía solicita 12 años de cárcel para un hombre de apellidos Muñez Marte, sospechoso de traficar drogas en Tierra Dominicana, en el centro de San José.

La Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó este jueves 12 años de cárcel contra un sospechoso, de apellidos Núñez Marte, de traficar drogas en un minisúper en Tierra Dominicana, en el centro de San José.

El Ministerio Público dio a conocer su pretención tras completar la fase de conclusiones del juicio que se celebró en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en los tribunales de San José.

Cuando trascendió el caso, en febrero de 2025, la Policía de Control de Drogas (PCD), reportó que se trataba de un decomiso histórico de 20.000 pastillas de fentanilo; sin embargo, tras analizar lo decomisado en los laboratorios forenses, se determinó que en realidad eran dosis de metanfetaminas y MDMA, también conocida como éxtasis.

Durante un allanamiento ejecutado el 4 de febrero del año pasado, el entonces el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, dijo que el operativo se dio a raíz de una información que recibió la PCD, de parte de la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos, en la que se informaba sobre el punto de venta en esa parte de la ciudad.

El juicio por tráfico de drogas se lleva a cabo en las salas de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en los Tribunales de San José. (Foto: Esteban Bermúdez/Foto: La Nación)

Abogado: no se demostró delito

El abogado Luis Cubillo, defensor del imputado dijo, que la Fiscalía no demostró que Nuñez Marte hubiera traficado drogas. “El Ministerio Público no logró llegar a la certeza de que los hechos acusados hayan sido cometidos por mi cliente”, justificó el litigante para solicitar la absolutoria.

Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el tribunal finalizó la audiencia de la tarde y citó para el lunes 11 de mayo a las ocho de la mañana, la lectura de la sentencia de este caso.