Drones y uniformes policiales: así operaba ‘El Escuadrón’ durante asaltos a viviendas

En este condominio, en Santo Domingo de Heredia, quedó detenido el presunto cabecilla de la organización criminal.

Se requiere de varios días de vigilancia y planificación para que al menos 20 sujetos irrumpan en una vivienda de alto perfil económico, asalten y amordacen a sus residentes, armados con armas largas y haciéndose pasar por policías con vestimentas que parecen oficiales.

La planificación debe ser minuciosa, especialmente para garantizar la huida después de concretar el atraco.

Así operaba una organización criminal dedicada al asalto de viviendas, desarticulada este miércoles durante siete allanamientos en distintos sitios de Heredia y San José. A este grupo se le vincula con varios hechos delictivos, entre ellos el asalto a la casa de familiares del diputado socialcristiano, Alejandro Pacheco, en julio del 2025.

De acuerdo con las autoridades, ninguno de sus miembros tiene preparación policial. Se trata de sujetos con antecedentes penales y una experticia, en apariencia, empírica, que los llevó a llamarse a sí mismos “El Escuadrón”.

Allanamientos en Heredia

Este es un término que tradicionalmente hace referencia a una unidad de caballería que opera bajo las órdenes de un capitán y ese capitán era, en apariencia, un sujeto de apellidos Romero Benavides, detenido la mañana de este miércoles en su propia casa, ubicada en el condominio Avenir, una zona residencial con seguridad privada y colmada de viviendas de índole familiar.

Durante su detención, incluso, busetas recogían a varios niños para llevarlos rumbo a la escuela.

Tatiana Chaves, fiscala adjunta de Heredia, explicó a La Nación que este grupo criminal, presuntamente encabezado por Romero, estudiaba con antelación las viviendas que podrían representar un interés económico. Entonces, ponían en marcha una especie de operativo para planear el ingreso.

Vigilaban el movimiento de sus propietarios, desde las calles y hasta con drones, que elevaban para observar las propiedades y buscar el plan más acertado para ingresar. De esta manera, dijo, se aseguraban los bienes de interés.

Presuntos miembros de este grupo criminal utilizaban drones para vigilar las viviendas que luego asaltarían. (OIJ/Cortesía)

El operativo de asalto se ponía en marcha durante la madrugada, entre la medianoche y las 3 a. m., cuando los residentes dormían. De acuerdo con Chaves, es entonces cuando, en el silencio de la noche, entre 15 y 20 sujetos armados irrumpían en la vivienda, identificados por sus vestimentas como agentes del Organismo de Investigación Judicial.

Amenazaban a las víctimas con armas de fuego, incluso fusiles de asalto; los ataban de pies y manos y sustraían joyas, dinero, computadoras y cualquier artefacto electrónico que consideraran de alto valor económico.

Michael Soto, director a. i. del OIJ, explicó que la organización habría llevado a cabo asaltos en distintos lugares del país y destacó el nivel de planificación, pues el ingreso a las viviendas aparentaba ser ordenado, con algún nivel de conocimiento policial, y también lograban fabricar y conseguir indumentaria similar a la oficial.

Debido al nivel de organización del grupo y su capacidad para emular el accionar de la Policía, las autoridades no descartan que exista algún tipo de asesoría o vínculo con personas con experiencia en cuerpos policiales.

“Podría ser que tengamos alguna detención de un policía o expolicía, de momento no es así, pero estamos trabajando en ello”, afirmó Soto.

La fiscala Tatiana Chaves indicó que, por el momento, no se vincula a oficiales o autoridades con esta agrupación y confirmó el decomiso de dos drones a uno de los imputados durante los operativos de esta mañana.

Pese a la coordinación entre los miembros de este grupo, el OIJ comenzó a seguir de cerca sus pasos cuando se reportó el asalto a una vivienda en San Isidro de Heredia. En esa casa residían familiares del diputado Pacheco.

Tras este asalto, agentes rastrearon un carro en el que viajaban los sospechosos hasta el centro de Heredia y se logró la detención de tres de ellos, quienes permanecen desde entonces en prisión preventiva.

A estos tres sujetos les decomisaron cuatro pistolas, guantes negros, varios pasamontañas y vestimenta oscura.