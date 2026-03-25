Sucesos

Drones y uniformes policiales: así operaba ‘El Escuadrón’ durante asaltos a viviendas

El presunto grupo delictivo fue desarticulado la mañana de este miércoles durante siete allanamientos en Heredia y San José

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Por Natalia Vargas
Operativo para desarticular banda dedicada a asaltos en Heredia
En este condominio, en Santo Domingo de Heredia, quedó detenido el presunto cabecilla de la organización criminal. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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