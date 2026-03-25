Sucesos

OIJ desarticula banda criminal vinculada con asalto a vivienda de familiares de un diputado

El grupo delictivo operaba mediante asaltos violentos en distintos sitios del país

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Por Natalia Vargas y Yucsiany Salazar
Allanamientos del OIJ en Heredia
Allanamientos del OIJ en Heredia (OIJ/Captura de pantalla)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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