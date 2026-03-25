OIJ desarticula banda criminal vinculada con asalto a vivienda de familiares de un diputado

Una sofisticada organización criminal dedicada al asalto de viviendas, desarticulada durante siete allanamientos este miércoles, estaría vinculada con el asalto a la casa de familiares del diputado de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco.

Así lo confirmó la fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, tras una consulta formulada por este medio.

El hecho ocurrió en una vivienda en San Isidro de Heredia el pasado 4 de julio del 2025, cuando, en apariencia, varios sujetos ingresaron de forma violenta.

Según información preliminar, los sospechosos irrumpieron en el inmueble utilizando vestimenta oscura, guantes, pasamontañas y chalecos antibalas con insignias policiales, así como radios de comunicación.

Los sujetos, además, habrían amenazado con armas de fuego a los familiares de Pacheco y sustraído una importante cantidad de artículos de valor, para luego darse a la fuga en varios vehículos.

Tras este asalto, agentes del Organismo de Investigación Judicial rastrearon el carro en el que viajaban los sospechosos hasta el centro de Heredia y se logró la detención de tres presuntos miembros de este grupo delictivo. Además, las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego tipo pistola, guantes negros, varios pasamontañas y vestimenta oscura.

Allanamientos en Heredia

Este hecho dio pie a las pesquisas que culminaron con la ejecución de los siete allanamientos la mañana de este miércoles en viviendas en San Pablo, San Francisco, San Isidro y Santo Domingo de Heredia, así como en San Sebastián, San José.

El objetivo de la Policía Judicial y la Fiscalía de Heredia es la detención de once presuntos miembros.

A las 5:50 a. m., la fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, confirmó la detención de ocho sospechosos, entre ellos un hombre de apellidos Romero Benavides, el presunto líder de este grupo criminal. La aprehensión ocurrió en su propia casa, situada en el condominio Avenir, en Santo Domingo de Heredia.

El sujeto, quien en apariencia labora en un lavacar, residía en un sitio de clase media, resguardado con portones y casetilla de seguridad, colmado de viviendas de índole familiar.

Emulan operativos policiales

Michael Soto, director a. i. del OIJ, confirmó a La Nación que a este grupo delictivo se le vincula con otros casos ocurridos en distintos lugares del país, incluso con casos de asaltos a viviendas que han ocurrido en las costas, en zonas frecuentadas por turistas.

El modo de operar de este grupo, de acuerdo con Soto, es similar a como trabajan los cuerpos policiales durante un operativo. Se presume que ingresaban con vestimenta policial, se identificaban como agentes del OIJ y proceden a robar.

El jerarca agregó que el grupo tenía un nivel importante de planificación, pues los asaltantes entraban de forma ordenada, con algún nivel de conocimiento policial, y lograban conseguir o fabricar indumentaria muy similar a la oficial.

Debido al nivel de organización del grupo y su capacidad para emular el accionar de la Policía, las autoridades no descartan que exista algún tipo de asesoría o vínculo con personas con experiencia en cuerpos policiales.

“Podría ser que tengamos alguna detención de un policía o expolicía, de momento no es así, pero estamos trabajando en ello”, afirmó Soto.