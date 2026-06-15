Sucesos

Dron del OIJ captó a Macho Coca manipulando combustible presuntamente robado a Recope; tras derramar un poco, llenó su propio vehículo

Según el expediente judicial del caso Petrococa, cómplices que laboraban en Recope alertaban cuando llegaban los buques

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Por Natalia Vargas

El 30 de mayo del 2024, un dron operado por agentes encubiertos seguía los pasos del limonense Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca.








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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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