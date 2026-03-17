Droga azul estilo ‘Breaking Bad’ atiza violencia entre bandas de Cartago

Decomiso de piedras de "crack" a un presunto miembro de Los Gery, en Cartago.

Los cristales azules de metanfetamina que hicieron famoso al personaje principal de Breaking Bad, Walter White, parece que inspiraron a los cabecillas de una de las bandas criminales más conocidas de Cartago: Los Maruja.

Sin embargo, otro grupo rival de la provincia está copiando el modelo y atizando las disputas y la violencia en la Vieja Metrópoli, que acumula un promedio de dos homicidios por semana.

Fotos de piedras de crack, teñidas de azul, y decomisadas por la Policía de Control de Drogas (PCD) a miembros de Los Gery, evidencian la alusión al maquiavélico Heisenberg (alter ego de Walter White) de la serie de Netflix.

Los grupos delictivos conocidos como los Gery y los Maruja, tiñen de azul la droga para marcar sus territorios. Estas dosis fueron decomisadas por la PCD, el 4 de marzo, a un supuesto integrante de los Gery. (Foto: cortesía /Foto: cortesía PCD)

El 4 de marzo, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos junto con la PCD, detuvo a cinco supuestos integrantes de ese grupo criminal radicado en el barrio la Eulalia, en La Unión de Cartago; sitio catalogado por las autoridades como un mercado de drogas, similar al mall de María Reina en Hatillo.

A uno de los detenidos ese día, de apellidos Segura Mejía, alias Piolín, le incautaron múltiples dosis de piedras de crack teñidas con colorante vegetal azul. El sujeto descuenta tres meses de prisión preventiva, al igual que otro sospechoso apellidado Maltéz Escoto.

Producto de esa investigación, otro aparente integrante de la organización permanece en fuga. Se trata de Caleth Edén Ramírez Lazo, alias Megamente. La PCD divulgó su imagen para que la ciudadanía colabore en su localización.

Sin embargo, los primeros en implementar el tinte azul en la droga, según una fuente vinculada con el caso, fueron Los Maruja, quienes al pigmentar su “producto” marcan los territorios. “Esa (droga), solo la hemos visto en Cartago, nunca en Tres Ríos”, explicó.

Ahora los Gery también “pintan” las piedras de crack para provocar a los Maruja y así causar confusión entre los consumidores y proteger a sus propios vendedores, pues según conocen las autoridades, la regla de los Maruja es: “Droga que no sea azul, se reprime con plomo”.

Crack teñido de azul

Producto de estas disputas, la provincia de Cartago es la cuarta más violenta del país; registra a la fecha 22 asesinatos, 12 más que en el mismo periodo del año anterior. El martes 10 de marzo, uno de los hombres de más confianza de los Gery, identificado como Gómez Flores, alias Palomo, de 34 años, fue acribillado mientras estaba en un vehículo en las cercanías de la iglesia católica y frente a la Escuela Fernando Terán Valls.

El fallecido, considerado como una especie de “gerente” de los líderes, tenía antecedentes por venta de drogas y amenazas agravadas.

La coloración

De acuerdo con un informante consultado por La Nación, para darle la tonalidad azulada a las piedras de crack, los “cocineros” de la droga aplican colorantes naturales para queques de una reconocida marca local; de esa forma evitan que la sustancia ilícita tome un sabor amargo.

En el mundo criminal a esas piedras de crack también les llaman “bichas”, “mostras” o “pin”, cuyo valor es de ¢1.000; otras dosis de 0,50 gramos las venden entre ¢2.500 y ¢3.000.

El mismo día que cayeron los supuestos integrantes de Los Gery con la droga azul, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Tres Ríos arrestaron en vía pública a dos hermanos de apellidos Sandoval Rodríguez, presuntos miembros de la misma organización.

Sin embargo, un día después fueron liberados. El Ministerio Público solicitó en dos ocasiones el allanamiento a las viviendas de los hermanos Sandoval, pero las peticiones fueron rechazadas.

Luis Cubillo, abogado de los sospechosos, confirmó que les impusieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y enfatizó algunos cuestionamientos que hizo el juzgado: “La investigación ha sido muy deficiente, eso lo hizo ver el juzgado. Conforme ha pasado el tiempo, desde 2024 hasta el día de las detenciones, el grado de probabilidad de participación de mis representados más bien ha ido diluyéndose”, dijo el litigante.

El defensor agregó que sus clientes “cuentan con suficientes arraigos para enfrentar el proceso en libertad, con medidas diferentes a la prisión preventiva, y eso fue lo que determinó el juzgado”.

Cuatro deficiencias

Para justificar el rechazo a los allanamientos, detalló el abogado, la jueza enumeró cuatro deficiencias “graves” de las pesquisas: la discrepancia en la individualización de personas pese a tenerlas previamente identificadas, los saltos temporales que se dieron entre los actos de investigación, la falta de materialización de ventas de drogas a terceras personas y que las actuaciones policiales se desarrollaron en su mayoría en la vía pública.

La guerra que en este inicio de año llena de sangre las comunidades de Cartago también guarda similitud con los múltiples asesinatos ejecutados u ordenados por Walter White en su deseo de expandir su imperio azul. Y si al finalizar esta nota usted recordó o tarareó Baby Blue, de la banda británica Badfinger, entonces sabrá que los conflictos entre los Maruja, los Gery y el vínculo con Walter White son más reales de lo que parece, porque finalmente, la realidad siempre supera a la ficción.