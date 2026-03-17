Sucesos

Droga azul estilo ‘Breaking Bad’ atiza violencia entre bandas de Cartago

Grupos tiñen ‘crack’ de azul para marcar territorios; provincia registra 12 homicidios más que el año pasado.

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Por Christian Montero
Decomiso de puntas de crack a un presunto miembro de Los Gery, en Cartago.
Decomiso de piedras de "crack" a un presunto miembro de Los Gery, en Cartago. (Foto: Captura de video PCD/Foto: Captura de video PCD)







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Bandas Cartago Breaking BadDroga azul Cartago
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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